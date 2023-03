Esposa de Canisso sobre morte do baixista: “Só lembro dele caindo”

O músico Canisso, baixista dos Raimundos, morreu no dia 13 de março. Ele estava com a família quando passou mal, em São Paulo 24/03/2023 9:50, atualizado 24/03/2023 9:50

Canisso, baixista do Raimundos, morreu no dia 13 de março, após passar mal em casa. Ele estava com a família, em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, quando teve o mal súbito. Adriana Toscano, esposa do músico, relembrou o momento em que o marido caiu no chão.

“Naquele dia, Canisso tinha chegado de um show em Santa Catarina, estava bem animado, porque iriam rolar outros shows, e a gente assistiu o Oscar e foi legal. Estava a Nina com o namorado, a nossa outra filha, a Lori, a gente estava feliz. Fomos dormir e no dia seguinte, eu estou treinando, voltei e a gente começou a conversar, fazer um café e ele começou a contar sobre o show de Santa Catarina”, revelou, em entrevista ao G1.

De repente, falou isso assim “lembra daquele…” e eu só lembro dele caindo. Levei um susto. Eu lembro que meu coração disparou na hora, corri na direção dele, falei “calma, calma, eu vou te ajudar”. E comecei instintivamente a fazer massagem cardíaca, sabe?”, completou Adriana. Canisso foi levado ao hospital, mas não resistiu.

Canisso, baixista do Raimundos, morreu no dia 13 de março, após passar mal em casa

Ele estava com a família, em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, quando teve o mal súbito

Adriana Toscano, esposa do músico, relembrou o momento em que o marido caiu no chão

Canisso como jurado do programa Canta Comigo, da Record

Marlon Nunes também celebrou o encontro

Kelly Cristina compartilhou o encontro com Canisso

A fã Julia Lohn lamentou a mote do artista nas redes

Adriana desabafou sobre o momento que está passando. “Ainda penso que pode ser um sonho. Olho para os baixos dele em casa e penso que a máquina por trás não está lá, sabe? Isso tudo é muito díficil”, contou.

Após a confirmação da morte de Canisso, a esposa do músico disse que ficou um tempo no hospital. “Eu queria me despedir do seu corpo, olhar seus olhos mais uma vez. Eles ficaram super azuis, que eu lembro. Eu queria olhar para eles uma última vez. Acabou que todo mundo foi embora, meus filhos ficaram chorando, todos eles. Ver o sofrimento deles era pior ainda, porque o meu eu conseguia abarcar”, finalizou.

