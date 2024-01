MC Daniel revela que fez música para Yasmin Brunet: “Muito gata”

MC Daniel revelou ter feito uma música para Yasmin Brunet. A informação também foi apontada como uma possível defesa do cantor após falas de participantes do BBB 24 sobre o corpo da modelo.

“Essa música eu tinha feito para a Yasmin e ela resume o que eu penso, e faz mais sentido agora… ‘ela é muito gata, mas só olha, não toca, respeita, então não importa se ela é branca, ruiva ou preta’”, escreveu o artista em um vídeo compartilhado no Instagram.

Yasmin Brunet – MC Daniel – juntos

Reprodução/Redes Sociais

Yasmin Brunet – MC Daniel

Yasmin Brunet e MC Daniel no aniversário da avó do cantor

Yasmin Brunet e MC Daniel

Yasmin Brunet vai a mais uma festa na casa de MC Daniel Instagram/Reprodução

MC-Daniel-Aparência-Procedimento-Estético

MC Daniel Reprodução/Instagram

Yasmin Brunet – estilo (11)

Yasmin Brunet @yasminbrunet/Instagram/Reprodução

A letra da qual o funkeiro fala é Só Olha, em parceria com Wiu e Gaab, e era o som do vídeo que mostrava a chegada do artista a Brasília. MC Daniel é um dos convidados do Ensaios da Anitta, que ocorre em Brasília neste sábado (13/1) e também recebe Pabllo Vittar.

O cantor aproveitou ainda para pedir a saída de Nizam do reality show, um dos nomes envolvidos na conversa. “Ouvir os manos falar da Yasmin é foda (…) Coloca esse Nizam no paredão aí, que eu quero tirar ele com rejeição máxima”, afirmou.

Conversas sobre o corpo de Yasmin Brunet Vale lembrar que Nizam puxou a conversa sobre a sister. “O que vocês acham da Yasmin de corpo?”, questionou ele para Rodriguinho, Lucas Pizane e Vinicius.

A resposta que mais rendeu polêmica, no entanto, foi a de Rodriguinho. “Ela já foi melhor, mas está mais velha hoje. Mas o rosto dela é lindo. O rosto dela é lindo, mas acho o corpo dela meio estranho, tá ligado? A bunda dela…”, disse o cantor, que apontou ainda que a modelo “está mais velha e largou a mão”.