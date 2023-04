Gustavo diz que protegeria mais Key Alves em término: “Mais cuidado”

Gustavo Benedeti, também conhecido como Caubói no BBB23, revelou o que teria feito de diferente em relação ao relacionamento com Key Alves. A atleta anunciou o fim do namoro no último dia 4 e disse que o fim “não foi amigável”.

“Eu teria tido bem mais cuidado no término com a Key. Teria a protegido mais e tentaria, com certeza, amenizar os conflitos”, disse em entrevista ao Gshow. O ex-brother revelou ainda que não tinha noção do tamanho da torcida do casal e que “não imaginava que pudesse causar dor para eles” ao por um ponto final na relação deles.

Diferente do que a ex-BBB disse quando terminaram, Gustavo garantiu que as coisas estão bem entre eles. “Quero muito continuar tendo um bom convívio com a Key. Ela é uma mulher muito forte e querida, e só nós sabemos o que passamos lá dentro. Foi importante demais para mim e quero ser grato para sempre.”

Gustavo compartilhou ainda que não teve tempo para processar tudo que viveu dentro do reality show. “Fui muito intenso, coração total, impulsivo… Ainda não tenho maturidade para falar o que poderia ter feito de diferente. Eu sei mais sobre o que eu poderia ter feito diferente no pós-BBB do que lá dentro”, garantiu.