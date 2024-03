MC Guimê compartilha foto com novo affair; saiba quem é

MC Guimê compartilhou uma foto com seu novo affair na tarde deste sábado (30/3). No Instagram, ele postou um story com Fernanda Stroschein e legendou com um emoji mandando beijo.

A loira é empresária e tem uma loja de roupas voltada para mulheres e outra para homens, ambas com o mesmo nome. Além disso, trabalha também em uma empresa de design de interiores.

MC Guimê

MC Guimê Foto: Instagram/Reprodução

MC Guimê

MC Guimê Reprodução

MC Guimê

MC Guimê

MC-Guimê-BBB23

MC Guimê no BBB23 Reprodução/Instagram

MC Guimê revela novo romance após fim do casamento com Lexa Seis meses após anunciar a última separação de Lexa, MC Guimê falou, pela primeira vez, sobre um possível novo amor. Cheio de mistério, ele revelou que está com alguém, mas que prefere manter a relação em segredo, por enquanto.

“Está ainda num momento em off [do relacionamento]… Mas é isso, meu coração está [ocupado], está rolando. Não estamos namorando, estamos nos conhecendo, numa fase bem gostosinha. Estamos bem, graças a Deus”, disse em entrevista ao podcast Inteligência Ltda.

Vale lembrar que em dezembro passado surgiram boatos de que ele estaria vivendo um romance com a influenciadora Laura Suede. Entretanto, ele usou uma rede social para esclarecer que estava solteiro. Na época, ele até disse que “adoraria” estar namorando.