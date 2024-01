BBB24: após briga, Nizam planeja pedir a expulsão de Davi

Depois do quebra-pau com Davi na noite desse domingo (14/1), Nizam planeja fazer uma denúncia contra o rival, acusando-o de burlar uma das regras do BBB24, que é incitar violência. De acordo com descendente de árabe, durante o conflito, o motorista de aplicativo o chamou para brigar, incentivando uma possível agressão.

Tudo começou depois da formação do Paredão, quando o baiano descobriu que foi o vendedor quem levantou seu nome para ser indicado, na votação que aconteceu em consenso entre Raquelle, Rodriguinho, Marcus, Luigi e Juninho.

“Meu papo com você ontem foi olho a olho. Cheguei na sua cara e falei que você é articulador. Você reúne pessoas para querer votar nos outros. Eu falo isso agora na sua cara”, disparou Davi.

“Quando você tiver emocional para falar, a gente fala”, retrucou Nizam. “Falo alto como eu quiser. Acabou a brincadeira!”, respondeu Davi. “Seu equilíbrio emocional é zero, Davi. Fala direito, mano! Olha como você tá falando. Olha o show que você tá dando”, ponderou o executivo de contas. “Vai me bater? Vai fazer alguma coisa? Você é um articulador, falso. Você é falso!”, continuou o rapaz de 21 anos.

Logo que a discussão encerrou, Nizam foi conversar com Rodriguinho, que avisou que se fosse com ele a situação, iria dar uma voadora na cara do menino: “Vamos arrebentar logo. Eu vou bater. Vou ser o primeiro cara a bater no outro dentro do BBB”. MC Bin Laden tentou apaziguar: “Se liga, mano!”.

Na web, a atitude de Nizam foi duramente criticada. “Querem tirar o menino a qualquer custo”, concluiu uma pessoa. “Tô falando, sentiram que ele tá querido aqui fora. Querem tirar a todo custo! Vão ficar querendo”, ironizou mais uma. “Ele jura que o Davi sai, tadinho”, debochou uma terceira.

nizam_resized_compressed

Nizam sofreu infarto aos 28 anos em visita ao dentista. Veja sintomas Reprodução/TV Globo

Davi – BBB24

Davi está no Puxadinho do BBB24 Reprodução/Gshow

A comparação com a declaração do pagodeiro e Nizam querer prejudicar o colega de confinamento também repercutiu, deixando internautas revoltados. “Se for considerar expulsão por falas, o Rodriguinho já teria saído desde o primeiro dia”, apontou um. “E o Rodriguinho falando que ia dar uma voadora no Davi pode, né?”, questionou mais um. “Aí no caso quem vai sair é Rodriguinho que ameaçou Davi, né?”, ressaltou um terceiro.