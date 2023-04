MC Guimê posta desabafo nas redes: “Já perdi muito com tudo isso”

Após se ausentar das redes sociais desde que foi eliminado do BBB23, MC Guimê publicou na noite desta segunda-feira (10/4) uma carta aberta para os fãs desabafando sobre o momento conturbado que está vivendo desde que saiu do reality.

“Não estou bem no momento, ultimamente tem sido embaçado… Minha família, meus amigos/as, equipe e fãs tentam me ajudar, me alegrar, mas as vezes eu tenho é vontade de sumir”, iniciou o funkeiro.

Ele revela que segue recebendo ataques nas redes sociais pelos erros que cometeu dentro da casa do BBB. “Não vim tentar justificar o injustificável, todo erro tem suas consequências e eu to passando por essas. Fui eliminado, me redimi, estou aprendendo com cada situação e continuam me atacando e atacando pessoas que eu amo. Já perdi muito com tudo isso, o que querem mais???”, continuou.

Snapinsta.app_340494215_1231866767453339_5940313754029839790_n_1080

Snapinsta.app_340481882_6374841112572437_4010592481244964262_n_1080

Guimê Key BBB23

Guimê e Key tiveram um embateFoto: Globo/Reprodução

Nos últimos dias, Guimê compartilhou vídeos e fotos da produção de um novo projeto na música, porém foi bastante atacado nos comentários.

“Como eu vivo da arte, vivo da música e preciso/gosto de estar aqui divulgando novos projetos pra vocês, tenho que compartilhar esse lado de cá da vida real de um artista que antes de ser artista é um ser humano também”, disse Guimê em trecho da carta.

O cantor também revelou que não está bem psicologicamente e pretende se cuidar. “Pretendo cuidar da minha mente, do meu coração e do meu espírito que não estão bem, mas creio que em breve vão ficar! Sei que tem milhões de pessoas que admiram meu trabalho, q curtiram minha trajetória no bbb, q me conheceram um pouco mais, se identificam e estão comigo nesse momento difícil e é por isso q tô aqui abrindo meu coração pra vcs”, completou o artista.

“A depressão e a ansiedade não são sinais de que você é fraco. São sinais de que você permaneceu forte por muito tempo! Fé e marcha”, finalizou.

