Vídeo do reencontro de Cezar Black com seu cachorro Rocco emociona fãs

Cezar Black virou meme nas redes sociais por chorar compulsivamente ao ver um vídeo de seu cachorrinho, Rocco, enquanto estava confinado do BBB23. Eliminado do reality na última quinta (13/4), o baiano conseguiu rever seu “filho”, e, mais uma vez, emocionou os pais e mães de pet do Brasil.

Em vídeo compartilhado no Instagram, Black aparece sendo recebido por Rocco (que também já tem seu próprio perfil na rede) e famílias que entoavam o hit Ai Preto, para o ex-brother. Aos prantos, como o esperado, Cezar falou primeiro com o peludo: “Quem ééééééé o neném do papai”, disse, sem conter as lágrimas.

Rocco também demonstrou muita alegria com a volta do pai, balançado o rabinho e correndo entusiasmado pela casa. Veja o vídeo e se derreta: