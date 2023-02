MC Poze do Rodo é alvo de operação da polícia no Rio de Janeiro

Considerado um fenômeno das redes sociais, com milhões de seguidores, Marlon Brandon Coelho Couto, conhecido como MC Poze do Rodo, esteve na mira da polícia do Rio de Janeiro na quinta-feira, 15. Agentes da delegacia do Recreio dos Bandeirantes foram até a residência dele, no mesmo bairro, para cumprir mandados de busca e apreensão. O funkeiro não foi encontrado. A investigação se refere a uma suposta agressão cometida pelo MC contra o ex-empresário dele, Renato Medeiros, que acusa o músico – Poze nega. Pessoas próximas ao artista Rodo afirmam que o ex-empresário estaria envolvido no furto de uma joia do cantor e que ambos teriam brigado por isso. A Policia do Rio de Janeiro diz que, em breve, o funkeiro pode ser convocado para prestar esclarecimentos. Até o momento, ele tem evitado se manifestar publicamente sobre o assunto.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga