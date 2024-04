MDB de Nunes e PSD de Paes ganham força em janela partidária

Partidos dos atuais prefeitos de São Paulo e Rio de Janeiro aumentam a bancada de vereadores; PSDB sofre debandada, mas traz Datena

Em SP, o partido de Nunes (esq.) se tornou a maior bancada da Câmara Municipal, enquanto, no Rio, o PSD de Paes (dir.) ampliou para 12 vereadores Reprodução

Fabricio Julião 6.abr.2024 (sábado) – 10h30



A janela partidária que se encerrou na 6ª feira (5.abr.2024) fortaleceu os partidos dos atuais prefeitos de São Paulo e do Rio. O MDB de Ricardo Nunes e o PSD de Eduardo Paes aumentaram as suas respectivas bancadas de vereadores e se reforçaram para as eleições municipais que serão realizadas em outubro deste ano.

A sigla de Nunes se aproveitou da saída de todos os vereadores do PSDB na capital paulistana, depois de sinalizações do diretório nacional de não apoiar o atual prefeito. O MDB ficou com 4 dos 8 vereadores que deixaram o partido tucano e, agora, formam a maior bancada da Câmara Municipal de São Paulo (11 integrantes), ultrapassando o PT (9).

Líder do Governo na Câmara Municipal, Fábio Riva havia antecipado ao Poder360 que todos os vereadores deixariam o partido caso o PSDB não optasse pelo apoio a Nunes. Aliado do atual prefeito, Riva foi um dos 4 que migrou ao MDB, assim como o vice-líder do Governo, João Jorge.

O PSDB deu um passo importante em relação ao rumo do partido na eleição paulistana.

O apresentador e jornalista José Luiz Datena se filiou ao partido na 6ª feira (5.abr). Deve ser o vice na chapa encabeçada pela deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP), que no momento se encontra em 3º lugar nas pesquisas, atrás de Nunes e do deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP).

Com o intuito de ser vice de Nunes, o atual secretário de Relações Institucionais da Prefeitura de São Paulo, Aldo Rebelo, trocou o PDT pelo MDB. O ex-ministro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) se aproximou de figuras ligadas ao antecessor de Lula, Jair Bolsonaro (PL), nos últimos anos e decidiu voltar ao partido depois de 4 décadas.

Os vereadores Sandra Santana e Gilson Barreto também deixaram os tucanos e se filiaram ao partido do prefeito.

Já Aurélio Nomura foi para o PSD, de Gilberto Kassab (atual secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo), enquanto Beto do Social escolheu o Podemos e Rute Costa, o PL de Bolsonaro. O vereador Xexéu Tripoli ainda não decidiu a nova legenda.

RIO No Rio, a derrocada do PSDB também fortaleceu o partido do prefeito da capital fluminense. O PSD de Paes trouxe o ex-prefeito Cesar Maia nesta janela partidária, que ainda era um dos poucos tucanos remanescentes.

A legenda também filiou outros 4 vereadores e aumentou para 12 a bancada na Câmara Municipal do Rio de Janeiro.

A Câmara dos Deputados estendeu o feriado de Páscoa para que os deputados aproveitassem a última semana da janela partidária para negociações sobre as eleições deste ano. Um levantamento do Poder360 feito em janeiro deste ano mostrou que mais de 50 congressistas pretendem disputar as prefeituras.

Os políticos que pretendem disputar as eleições municipais de 2024 têm até este sábado (6.abr) para se filiar a um partido.