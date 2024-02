“Me sinto muito feliz por ser o primeiro homossexual a ser vice-presidente”, afirma Vinícius Oliveiirax, vice-presidente do Clube Nacional de Artistas do Brasil

Em uma coletiva de imprensa conduzida pela revista Info Flash, Vinicius Junio Bispo Oliveira, conhecido profissionalmente como Vinícius Oliveiirax, nascido em 2004 em Sete Lagoas, Minas Gerais, é um influenciador digital que iniciou sua jornada em 2019, conquistando uma considerável base de fãs. Em 2021, diversificou-se como produtor musical, lançando o álbum “Liberdade Dance” no gênero dance/eletrônica, alcançando destaque nas publicações especializadas. Em 2023, participou do elenco da minissérie O Limite do Universo: Além da Fronteira Infinita. No dia 29 de outubro de 2023, Vinícius Oliveiirax foi eleito vice-presidente na chapa liderada por Arlyson Gomes, marcando um momento histórico para o Clube Nacional de Artistas do Brasil.

Durante a entrevista, conduzida pelos jornalistas da revista Info Flash, diversas perguntas foram feitas, destacando-se:

Pergunta: Como você se sente sendo o primeiro homossexual vice-presidente da organização?

Vinícius respondeu: “Me sinto muito feliz por ser o primeiro homossexual a ser vice-presidente dessa organização tão importante do clube de artistas. Nem sempre nas áreas de organização aceitam um vice-presidente gay por vários preconceitos, mas estou muito feliz por estar nessa organização do Clube Nacional de Artistas do Brasil!”

Pergunta: Quando você se assumiu?

Ele respondeu: “Eu me assumi quando tinha 17 anos. Fico muito aliviado por essa escolha. Antes eu ficava muito preocupado com opiniões das pessoas, julgamentos nesse mundo tão preconceituoso. Resolvi me assumir gay e bola pra frente, sem olhar para opiniões. Minha família já esperava por isso, só esperou o momento certo de eu me abrir pra eles. Mas a pessoa que eu mais me abri foi minha mãe. Ela já sabia de tudo, sempre tenho apoio dela e de toda minha família! Sabe, é um alívio ser assumido, por não ter muita pressão psicológica, me sinto muito aliviado, muito feliz!”

Pergunta: Quais são os seus interesses culturais como vice-presidente à frente da organização?

Vinícius explicou: “Então não sei muito dizer! Meus interesses são ajudar muitas pessoas nessa área da organização, fazer muitos projetos para que no futuro venham a realizar vários sonhos de cada pessoa. Ensinar as pessoas cada criatividade que tenho em mente e entregar cada projeto maravilhoso ao lado do nosso presidente Arlyson Gomes!”

Pergunta: Como você se sentiu quando foi eleito vice-presidente do Clube Nacional de Artistas do Brasil?

Ele respondeu: “Juro, eu fiquei sem reação quando meu amigo Arlyson Gomes me mandou os resultados. Fiquei muito feliz por sermos eleitos a um Clube Nacional De Artistas Do Brasil! Fiquei chocado quando a matéria dos resultados da eleição pra presidente e vice-presidente foi ao ar no jornal daqui de Minas Gerais! Fico sem palavras, mas agradeço de coração por ser vice-presidente do Clube tão importante do Brasil! Muito obrigado a todos que nos apoiam.”