MEC divulga o edital do ProUni 2024; inscrições começam em 29/1

O Ministério da Educação (MEC) divulgou, na noite desta quarta-feira (17/1), o edital do Programa Universidade para Todos (ProUni) para o primeiro semestre de 2024. O documento foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).

O ProUni é um programa do governo federal que oferece bolsas de estudo nas instituições particulares de ensino superior.

Neste ano, o programa aumentou o número de vagas destinadas para os cursos de graduação em direito e medicina.

As inscrições para o ProUni começam em 29 de janeiro e vão até 1º de fevereiro, pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Confira datas importantes:

Período de inscrição: de 29 de janeiro a 1º de fevereiro Divulgação da primeira chamada: 6 de fevereiro Divulgação da segunda chamada: 27 de fevereiro Manifestação de interesse na lista de espera: 14 e 15 de março Resultado da lista de espera: 18 de março Os interessados poderão consultar o detalhamento da oferta de bolsas, por curso, turno, intuição e local de oferta na próxima sexta-feira (19/1).

Quem pode participar? O ProUni é destinado para aqueles estudantes que cursaram o ensino médio integralmente em escola da rede pública ou na condição de bolsista integral em uma instituição privada. O programa oferece bolsas de 100% e 50%.

Veja condições para participar do ProUni:

Participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na edição de 2022 ou 2023; Obter nota igual ou superior a 450 pontos na média das cinco provas do Enem; Não zerar a redação do Enem; Não ter participado do Enem na condição de treineiro. Renda Os participantes que desejam concorrer a uma bolsa integral pelo ProUni devem comprovar renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa. Atualmente, o salário mínimo é de R$ 1.412.

Agora, aqueles candidatos interessados em uma bolsa parcial (50%), a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa.

Processo de inscrição O ProUni tem apenas uma única etapa de inscrição, que é gratuita e realizada exclusivamente pela internet.

Para participar do processo seletivo, o estudante precisa ter o cadastro no gov.br. É necessário também informar o endereço de e-mail e número de telefone válidos, além de preencher dados cadastrais próprios e referentes ao grupo familiar.

No ato da inscrição o candidato deverá escolher até duas opções de curso. A escolha pode ser alterada até o fim do prazo de inscrição.

É indicado que o participante acompanhe diariamente a nota na modalidade escolhida, uma vez que é possível realizar a troca.