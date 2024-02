Entrega de certificados de capacitação para equipe da Guarda Municipal ocorreu na quarta (28)

Entrega de certificados de capacitação para equipe da Guarda Municipal (Foto: Marley Ribeiro)

A cerimônia de entrega dos certificados do Treinamento Técnico Operacional para os agentes da Guarda Municipal de Teixeira de Freitas ocorreu nesta quarta-feira (28). Estiveram presentes o prefeito Dr. Marcelo Belitardo, o secretário de Segurança Capitão Gonçalves, o comandante da Companhia Independente de Policiamento Tático da Região do Extremo Sul (RONDESP), Cap.PMBA Brandão, demais autoridades e comunidade em geral.

O treinamento foi realizado entre os dias 26 e 28, sendo ministrado por instrutores da Polícia Militar da Bahia e pelo grupamento da RONDESP, voltando para a criação da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU). As disciplinas abordadas foram Instruções de Técnicas Individuais, Abordagem, APH, Armamento e Tiro. Esta capacitação técnica permite que a Guarda Municipal se qualifique ainda mais para desenvolver as ações diárias, apoie as secretarias e proteja os bens do município, seguindo normas técnicas operacionais.

“A administração tem como objetivo fazer com que nossa Guarda aprimore suas habilidades para poder proteger os bens públicos, serviços e instalações na nossa cidade, garantindo mais segurança aos teixeirenses”, disse o secretário de Segurança, capitão Gonsalves. “Estamos felizes com esta entrega para a primeira turma do treinamento”.

Entrega de certificados de capacitação para equipe da Guarda Municipal (Fotos: Marley Ribeiro)

