Média de público do Brasileirão 2023 bate recorde histórico

O Brasileirão 2023 é um sucesso de público. Após a disputa de quatro rodadas, a média por partida já é a maior da história, com 25,3 mil pessoas por jogo.

Supera uma outra marca, de quatro décadas atrás – na época da extinta Taça de Ouro – que teve média na época de 22,9 mil.

O levantamento foi feito pelo site @rankingcbf.com que contabiliza detalhes importantes. Este ano, além de liderar a média histórica, o campeonato conta com nove times com médias acima dos 30 mil pagantes, até o fim da 4ª rodada, um feito difícil de ser repetido.

O Flamengo lidera o ranking, com 44,7 mil, seguido por São Paulo (43,5 mil), que tomou o segundo lugar do Corinthians, agora em terceiro na lista (38.7 mil). Os nordestinos Fortaleza e Bahia também estão bem nessa lista, com públicos médios acima da marca de 30 mil.

A Série B 2023 tem o Vitória da Bahia em primeiro lugar na média de público, com 22,1 mil por partida, seguido do Criciúma, com 14,3 mil.Para acompanhar as atualizações da coluna, siga o “Futebol Etc” no Twitter; e também no Instagram.

Quer ficar por dentro de tudo que rola no mundo dos esportes e receber as notícias direto no seu celular? Entre no canal do Metrópoles no Telegram e não deixe de nos seguir também no Instagram!