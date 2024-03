Médico que criticou bolsa de medicina de Davi já foi preso por assédio

O médico Waines Rodrigues, que criticou a bolsa de estudos que Davi Brito ganhou no BBB24, após ser chamado por Wanessa para participar e ganhar de uma dinâmica com um dos patrocinadores do programa, já foi preso por abusar de uma grávida de 7 meses. O caso foi registrado em 2011.

Segundo o Boletim de Ocorrência, o crime aconteceu quando a moça foi realizar uma ultrassonografia numa clínica de Uberlândia, Minas Gerais. Quando os dois ficaram sozinhos no consultório, depois da secretária do radiologista deixar a sala, Waine a assediou sexualmente. Essa seria a primeira visita da mulher com Rodrigues.

Ao MGTV, da TV Integração, a gestante garantiu ter buscado o auxílio de um advogado. Na ocasião, testemunhas garantiram que ela estava bastante assustada e com o emocional bem abalado. No corpo de delito, foram encontrados hematomas. Waine negou, mas foi preso e levado para a colônia penal Jacy de Assis, na cidade mineira.

A coluna Fábia Oliveira ainda apurou algumas reclamações sobre a falta de profissionalismo e de respeito do médico, que é diretor das clínicas Anchieta e Kvida, foi acusado de desrespeito com os pacientes. “Sem compromisso, abusado”, disse uma pessoa no Reclame Aqui, que marcou atendimento, mas esperou mais de 3 horas, sem sucesso.

O médico Waine Rodrigues, que criticou Davi, do BBB24 “Minha esposa tinha uma consulta às 14h. Ficamos das 13h30 às 16h45 aguardando ele, pois havia saído para o almoço e não retornou até esse horário. Inclusive, nem as funcionárias dele sabiam onde ele estava. Tentaram entrar em contato várias vezes e ele não respondeu as mensagens, nem atendeu as ligações”, declarou em 2023, após se frustrar com a maneira com que o especialista os trataram.

Depois da repercussão sobre a crítica a Davi, que foi apontada por internautas como racismo, Waine Rodrigues excluiu suas redes sociais. A conta chega, não é, meus amigos leitores?

Neste sábado (9/3), viralizou um vídeo do médico Waines Rodrigues fazendo duras críticas à bolsa de estudos que Davi Brito ganhou no BBB24, após ser escolhido por Wanessa Camargo para participar da dinâmica de um dos patrocinadores do programa. O baiano garantiu que sua entrada no reality era para realizar o sonho de ser um especialista em saúde, embora o doutor, residente em neuroradiologia, discorde.

“Um leigo, em geral, vai aplaudir [ter ganhado a bolsa para cursar medicina]. Nossa que bom, um negro. Ele venceu? Não. Quem perde com isso é ele e a sociedade. Primeiro, uma bolsa de medicina, assim, eu diria, que é no mínimo escatológico. É um crime. Como eu posso dar um diploma para uma pessoa que, no mínimo, teria que ter um conhecimento muito amplo em física, biologia e matemática”, falou num vídeo publicado no TikTok.

Waines seguiu e afirmou que antes de julgar a ação, buscou saber mais sobre Davi, no entanto, se referindo de forma pejorativa: “Antes de falar, eu estudar a vidinha, ele não tem. Então, quando você entra [na faculdade], você tem bioquímica, biofísica e bioestatística, que são conhecimentos básicos pra você se tornar médico. Então, eu não posso dar uma bolsa pra ele”.

Rodrigues frisou que antes de mais nada, o baiano precisaria mostrar seu mérito e capacidade para cursar uma profissão que cuida de outras pessoas. “Antes, ele tem que provar que merece essa bolsa, passando no vestibular ou nesses ENEM [Exame Nacional do Ensino Médico] que inventaram na vida, juntamente com as suas cotas [para negros, pardos e indígenas], para dizer que eu sou incapaz de estudar e ter um conhecimento pra passar numa prova”, reforçou.

O radiologista, diretor das clínicas Anchieta e Kvida, em Uberlândia, Minas Gerais, ainda ressaltou que o sistema de cotas do Governo Federal para dar acesso das minorias à Educação Superior diminuía a própria raça e o intelecto de quem se beneficia. “Quer preconceito maior que isso?”, encerrou deixando a reflexão.

Na web, internautas de revoltaram com a declaração e apontaram racismo. Outro médico, Felipe Bute, rebateu: “Oxe! Mas ele estudou, concluiu o ensino médio. Só rico pode cursar faculdade privada? Tem muito filhinho de papai que faz faculdade de medicina que não sabe nem escrever o nome, é empurrado de semestre em semestre e sabemos muito bem disso”.

“Rapaz para de falar bobeira, passar uma vergonha dessa. Você jura que os alunos que fazem medicina todos tem esse conhecimento?”, “Alguém diz a este senhor que tem muitos médicos formando em medicina sem saber medicina”, “É tão simbólico esse ódio que a existência de Davi tem despertado em algumas pessoas. O Brasil do Brasil mostrando sua cara” e “Ganhou a bolsa ou o diploma? Falando em bolsa, coloca uma de colostomia na tua boca”, foram outras reações.