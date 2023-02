Ex-BBB revela que foi vítima de racismo em aeroporto de São Paulo

A ex-BBB Gleici Damasceno utilizou o Instagram, nesta sexta-feira (24/2), para revelar que foi vítima de racismo no aeroporto de São Paulo. A famosa, que voltava dos Estados Unidos, explicou que se sentiu vulnerável e invadida.

“É só um desabafo de como eu me sinto, sei que muitas pessoas passam pela mesma coisa e não conseguem nem se defender”, contou Gleici, destacando como se sentiu: “Hoje foi um dia que eu me senti muito vulnerável e invadida”.

A ex-BBB contou que se sentiu ofendida com a abordagem de uma mulher durante o pré-embarque. “Quando a mulher começou a perguntar as coisas, foram [perguntas] normais, mas ela perguntou: ‘Nossa, viajar duas vezes por ano é muito caro né? Como você consegue viajar duas vezes por ano? É muito caro para você fazer isso’. E eu falei: ‘Nossa, eu acho que seu comentário é racista’. E ela respondeu: ‘Eu acho que o racismo está em você’”, explicou Gleici.

A famosa ainda explicou que, após a conversa, a mulher disse que iria autuá-la, a mandou sentar e ficar calada. “Ao mesmo tempo eu estou aliviada por ter conseguido reagir, depois eu também fiz uma denúncia na ouvidoria”, declarou.

Gleici ainda disse que ficou muito nervosa com a situação. “Sinceramente eu nunca passei por uma situação dessa, eu acredito que certos comentários você não deve fazer. Eu não sei se é correto ficarem insinuando, certos comentários são racistas, tenho certeza que não são feitos sempre para todas as pessoas e sim com frequência apenas para um grupo”, pontuou.

Por fim, a ex-BBB contou que não se sentiu bem após o episódio. “Eu fiquei me sentindo muito mal, principalmente quando ela falou: ‘O racismo está em você’. Eu sei que se fosse uma pessoa branca, esse tipo de comentário não teria sido feito. E eles não falam [assim com todo mundo]. Sabemos quando a pessoa fala com maldade, com deboche”, completou.