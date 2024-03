Medina e mãe são “inocentados” por Yasmin Brunet no BBB24: entenda

1 de 1 _1a yasmin brunet com gabriel medina e ex-sogra_resized_compressed – Foto: nullComo esperado, Yasmin Brunet foi a eliminada do BBB24 nessa terça-feira(12/3), com mais de 80% dos votos. Logo após Tadeu Schmidt anunciar a saída da loira, internautas relembraram de Gabriel e Simone Medina, ex-marido e ex-sogra da ex-sister. E, segundo a web, ambos foram “inocentados” após o período da filha de Luiza Brunet no reality.

Para quem não lembra, Medina e Yasmin foram casados por um ano, e anunciaram o fim do relacionamento em janeiro de 2022. Na época, o principal motivo apontado para o término foram os contantes desentendimentos da loira com Simone Medina e a família do então marido.

Gabriel Medina, de 28 anos, e Yasmin Brunet, de 33 anos, engataram relacionamento em março de 2020, durante o início da pandemia do coronavírus Reprodução/ Instagram

Com o decreto que obrigou moradores de São Paulo a fazerem quarentena para conter o avanço da Covid-19, Yasmin e Medina resolveram se isolar na casa do surfista Reprodução/ Instagram

O que parecia ser provisório, no entanto, acabou em casamento. Em dezembro do mesmo ano, nove meses após se conhecerem, os pombinhos se casaram no Havaí, sem convidar parentes e amigos Reprodução/ Instagram

“Não falamos sobre casamento no início, mas ele disse que sempre quis casar. Eu estava totalmente desacreditada no amor, então nem ouvi muito porque achei que era ‘papinho’. Mas hoje estamos casados e muito felizes. Fico muito agradecida por ter um companheiro tão incrível ao meu lado”, disse Yasmin à Vogue Reprodução/ Instagram

Semanas após o casório, começaram a surgir notícias sobre uma briga do surfista com a família. Segundo reportagem do jornal Extra, os pais de Medina não aprovaram o casamento dele com Brunet Reprodução/ Instagram

Em 2021, os cônjuges ganharam novamente os holofotes após comprarem briga com o Comitê Olímpico Brasileiro (COB). A entidade não permitiu que Yasmin acompanhasse o marido em Tóquio Reprodução/ Instagram

Medina chegou a dizer que não iria bem nas competições se não tivesse a amada ao lado. O atleta acabou sendo eliminado na semifinal e a modelo afirmou que isso não teria acontecido se ela estivesse com ele Reprodução/ Instagram

A situação despertou amor e ódio dos brasileiros. Enquanto alguns acusavam Yasmin de atrapalhar o desempenho de Gabriel, outros torciam pelo casal Reprodução/ Instagram

Após enfrentar altos e baixos nos últimos anos, o surfista decidiu dar um tempo na carreira e explicou que precisa cuidar da saúde mental. Com isso, o atleta ficará de fora da Liga Mundial de Surfe (WSL). Nas redes sociais, Brunet revelou que o marido está em tratamento. “Vai sair dessa muito melhor, disso eu tenho certeza”, afirmou Reprodução/ Instagram

Em janeiro de 2022, no entanto, o casamento dos jovens chegou ao fim. Segundo o jornalista Leo Dias, Yasmin e Medina ainda estariam juntos pelas aparências, mas morando em lugares diferentes Reprodução/ Instagram

“Eu sabia que não ia durar [o casamento do filho com Yasmin], entendeu? Eu mesma falei, e ele sabe, que dava até dezembro pra terminar tudo”, chegou a dizer Simone em conversa com o Domingo Espetacular, em maio de 2022.

Na época, Simone e Medina chegaram a cortar relações, enquanto internautas criticaram a postura da mãe do surfista pelas críticas e comentários em relação ao relacionamento. Dois anos depois, no entanto, a veterana foi “inocentada” pela própria Yasmin.

Simone e Medina em foco Na web, internautas afirmam “entender” o motivo do término do casamento de Medina com Yasmin e a relação conturbada de Simone com a ex-nora, principalmente após a loira apresentar comportamentos controversos em confusões com Davi Brito dentro do confinamento.

“Uma nação inteira deve desculpas a senhora Simone Medina. Como a querida foi inocentada!”, afirmou um internauta. “Essa mulher foi uma santa. O Brasil um dia julgou dona Simone Medina. O Brasil deve pedir desculpas de joelho pra essa humilde senhora”, disse outro.

Um terceiro ainda foi além e compartilhou um vídeo de uma briga entre Yasmin e Davi, onde a Sereia faz a brincadeira do Peito, Estala, Bate. “Foi bem aqui que a Simone Medina se inocentou”, garantiu.