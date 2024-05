Cezar Black critica falta de logística para levar profissionais ao RS

O ex-BBB Cezar Black usou uma rede social para criticar a falta de logística para levar profissionais da saúde para o Rio Grande do Sul (RS). Ele ressaltou a necessidade de pessoas preparadas para ajudar as vítimas das enchentes que atingem o estado.

“Milhares de profissionais de saúde querem ajudar na tragédia no Rio Grande do Sul, mas não se tem uma logística eficaz do governo ou ajuda por parte das companhias aéreas para levar estes voluntários. Não é sobre o ex-BBB, é sobre todos da área da saúde que querem ajudar a salvar vidas”, escreveu na legenda de um vídeo compartilhado no X, antigo Twitter.

Milhares de profissionais de saúde querem ajudar na tragédia no Rio Grande do Sul, mas não se tem uma logística eficaz do governo ou ajuda por parte das cias aéreas para levar estes voluntários. Não é sobre o ex.BBB, é sobre todos da área da saúde que querem ajudar a salvar vidas! pic.twitter.com/0l7SAFR4BP

— Cezar Black ⚓️ (@cezarblackk) May 8, 2024

Nas imagens, ele ressalta a importância da “ajuda de profissionais especializados em salvar vidas”. “Muitos hospitais nas regiões interioranas estão lotados, sem profissionais para fazer esse atendimento médico”, pontuou.

Black disse ainda que existem diversas pessoas dispostas a viajarem para o RS e ajudar, mas que chegar ao local está difícil: “[Existem] pessoas, como eu, que estão querendo sair das suas casas para ajudar nessa tragédia e não estão tendo como”.

Ele lembrou que, no período da pandemia, companhias aéreas transportavam profissionais para áreas com mais casos de Covid, mas que isso não existe agora, para ajudar o RS. Além disso, relatou que fez um cadastro no site da Força Nacional do Serviço Único de Saúde (SUS), mas ainda não teve retorno.

O enfermeiro pediu que as companhias se sensibilizem e ajudem nesse transporte, visto que o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, está fechado e as passagens para locais próximos estão caras.

Ex-BBBs médicas vão ao RS para ajudar vítimas de enchentes As ex-BBBs Amanda Meirelles, Marcela McGowan e Thelma Assis viajaram para o Rio Grande do Sul (RS) para ajudar as vítimas das enchentes que atingem o estado. As três são médicas e foram juntas, como voluntárias, na madrugada dessa terça-feira (7/5).

Nessa segunda (6/5), Amanda usou o Instagram para explicar que ainda não tinha ido para o local por causa da logística. “Algumas estradas bloqueadas, outras, com risco de desmoronamento. Pensando na segurança, a gente estava organizando a melhor forma por aqui. Depois de algumas tentativas, estou indo na cara e coragem”, disse.

Ela contou que chegou a reservar uma passagem de avião, mas que Marcela sugeriu que elas fossem de carro e assim ficou decidido. Vale lembrar que o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, está fechado por tempo indeterminado e com todas as operações suspensas, devido ao alagamento das pistas e de diversas áreas.

Amanda também usou o Instagram para mostrar que estava levando diversos medicamentos na mala para o RS. Eles foram doados por farmacêuticos e fãs da ex-BBB.

Tragédia no RS: número de mortos chega a 100, com 128 desaparecidos O número de mortos em decorrência das chuvas no Rio Grande do Sul chegou a 100, de acordo com balanço da Defesa Civil divulgado às 12h desta quarta-feira (8/5). As enchentes atingiram 1,4 milhão de gaúchos nos últimos dias.

Há 128 desaparecidos e 372 feridos nessa tragédia socioambiental. As autoridades também investigam se outras quatro mortes têm relação com os eventos meteorológicos que deixaram um rastro de destruição no estado.

Até o momento, foram afetados 417 municípios, onde mais de 163 mil pessoas estão desalojadas e 66 mil encontram-se em abrigos públicos.

A previsão do tempo indica que as chuvas no Rio Grande do Sul vão continuar instáveis até o fim de semana. Além disso, o estado pode sofrer com a passagem de um ciclone extratropical, que vai trazer uma onda de frio e ventania na região.