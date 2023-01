Mega-Sena acumula e deve pagar R$ 115 milhões; veja as dezenas

A Caixa Econômica Federal realizou na noite deste sábado, 28, o sorteio do concurso 2559 da Mega-Sena, cujo prêmio total era de R$ 73.181.529, 52. As dezenas sorteadas foram: 9-12-20-30-32-35. Como nenhuma aposta acertou todos os números, o valor acumulou e deve pagar R$ 115 milhões no próximo concurso. De acordo com a Caixa, 163 apostas vencedoras na faixa da quina, sendo que cada uma delas terá direito a um prêmio de R$ 40.505,04. Já a quadra rendeu R$ 886,37 a cada um dos 10.641 bilhetes contemplados. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50. O sorteio é realizado às 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

