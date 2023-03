Mega-Sena acumula e deve pagar R$ 16 milhões no próximo concurso; veja as dezenas

A Caixa Econômica Federal realizou na noite deste sábado, 11, em São Paulo, o sorteio do concurso 2572 da Mega-Sena. Os números sorteados foram 03, 07, 15, 22, 24 e 50. De acordo com a Caixa, ninguém acertou os seis números e o próximo concurso terá uma premiação de R$ 16 milhões. Segundo a empresa, 101 apostas acertaram a quinta, recebendo R$ 30.374,17 cada uma. Já a quadra rendeu R$ 606,75 para as 7.223 apostas ganhadoras. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

Leia também

Pandemia da Covid-19 completa três anos com quase 700 mil mortes no Brasil



Redução do ICMS não causou perdas arrecadatórias imaginadas, afirma advogado tributarista