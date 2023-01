Mega-Sena: concurso 2557 acumula e prêmio vai a R$ 63 milhões

Ninguém acertou os seis números do concurso 2.557 da Mega-Sena durante sorteio realizado neste sábado (21/1). Dessa forma, a previsão de prêmio vai para R$ 63 milhões. Veja os números sorteados nesta noite: 03 – 13 – 16 – 25 – 27 – 33. O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na quarta-feira (25/1).

5 acertos: 261 apostas ganhadoras: R$ 20.176,414 acertos: 16.523 apostas ganhadoras: R$ 455,29Apostas

Para realizar a aposta, a “fezinha”, o apostador deve ir até qualquer lotérica do país ou tentar a chance pela internet no site da Caixa Econômica Federal (celular, computador ou outros dispositivos). Neste último caso, é necessário fazer um cadastro, ter idade superior a 18 anos e preencher o número do cartão de crédito.

O valor de uma aposta simples (com seis dezenas) é de R$ 4,50.