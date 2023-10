STF vê ataque de Davi Alcolumbre como gesto por apoio bolsonarista

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

1 de 1 DAVID ALCOLUMBRE – Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência BrasilMinistros do Supremo Tribunal Federal viram um interesse eleitoral do senador Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, na aprovação relâmpago pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado de uma proposta que limita os poderes do tribunal.

Alcolumbre é candidato à sucessão de Rodrigo Pacheco, e tenta até antecipar a eleição, conforme a coluna tem mostrado. Na visão do STF, o senador, que preside a comissão, deixou a proposta ser aprovada para conquistar a simpatia dos senadores bolsonaristas.

Isso tem se tornado premente diante da falta de um aceno firme do governo de que vai apoiá-lo. Também aspiram ao cargo os senadores Otto Alencar, do PSD da Bahia, e Renan Calheiros, do MDB de Alagoas.

