Menina que desapareceu há oito dias no Rio de Janeiro é encontrada no Maranhão

Policiais civis do Rio de Janeiro, com o apoio de agentes da Polícia Civil do Maranhão, localizaram uma menina de 12 anos que estava desaparecida há oito dias. A criança desapareceu após ir para a escola no Rio de Janeiro e foi encontrada em São Luis, capital do Maranhão. O homem de 25 anos foi preso pela polícia do Maranhão nesta terça-feira, 14, no bairro Vila Luizão. Uma série de investigações conseguiu localizar a garota em uma kitnet na capital maranhense, vivendo isolada com o suspeito. Segundo a Polícia Civil, o criminoso conheceu a vítima através do aplicativo TikTok e os dois mantinham contato há dois anos. Ainda segundo a corporação, ele teria ido ao Rio de Janeiro para sequestrar a vítima e trazê-la à capital maranhense.

*Com informações do repórter Sérgio Carvalho