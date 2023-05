Menino de dois anos encontrado em São Paulo será transferido para Santa Catarina

A Justiça atendeu ao pedido do Ministério Público de São Paulo e determinou o retorno do menino de 2 anos que estava desaparecido para Santa Catarina. A criança nasceu na cidade de São José e ficou desaparecida por duas semanas, até ser encontrada em um abrigo na Zona Leste de São Paulo. O menino irá voltar para sua cidade natal nessa segunda-feira, 15. O retorno ocorrerá de forma sigilosa para manter a segurança da criança. O menino, que foi visto pela última vez em 30 de abril na grande Florianópolis, será transferido para um albergue em São José, em Santa Catarina. Ele foi encontrado pela Polícia Militar em um abrigo em 8 de maio, em São Paulo. O Ministério Público de Santa Catarina já tinha pedido para a Justiça paulista na terça-feira, 9, para que a criança retornasse a São José, mas a permanência do menino no abrigo de São Paulo tinha sido sugerida pela Justiça da capital. O Ministério Público de São Paulo pediu que a criança fosse transferida imediatamente para a cidade da Grande Florianópolis, onde moram os avós maternos. Após receber a solicitação do Ministério Público Paulista, o juízo do Fórum Regional de Tatuapé em São Paulo pediu à Vara da Infância e da Juventude de São José informações sobre a transferência e de como seria realizado o translado. A Justiça catarinense concordou com a ida da criança.

*Com informações do repórter Victor Moraes