Menino morto em creche de Blumenau conquistava por simpatia e educação

O que as palavras não podiam descrever, o olhar de Neide Cunha para o filho dentro do pequeno caixão conseguia expressar. É tanta incredulidade e dor que apenas uma mãe que perdeu um menino de cinco anos de forma tão brutal é capaz de sentir. Bernardo Cunha Machado, de 5 anos, é uma das vítimas do assassino que matou quatro crianças em uma creche de Blumenau (SC) nessa quarta-feira (5/4).

creche-blumenau-1-metropoles

Homenagem para as vítimas mortas no ataquePatrick Rodrigues

creche-blumenau-6-metropoles

Homenagem para as vítimas mortas no ataquePatrick Rodrigues

mãe ataque blumenau

Três meninas e um menino, de idade entre 4 e 7 anos, morreram na hora Patrick Rodrigues/Santa

policia faz pericia após Homem pula muro de creche em Blumenau e usa machadinha para matar 4 crianças 3

Creche onde homem matou quatro crianças em Blumenau (SC)Patrick Rodrigues/NSC total

menino bernardo morto após ataque em creche

Menino Bernardo morto após ataque em crecheReprodução/Redes sociais

No velório desta quinta-feira (6/4), ao lado do marido Bruno Bride Amaral, Neide recebeu o carinho e apoio de centenas de pessoas que passaram pelo Cemitério São José, no Centro da cidade. O silêncio que tomou conta da capela durante a manhã só era interrompido pelas poucas conversas aos sussurros e por choros doloridos.

Inteligente e amoroso, a criança conquistava a qualquer um pela simpatia e educação. Sempre sorridente, refletia a felicidade de fazer parte de um lar onde o amor transbordava. “Marinheiros de primeira viagem”, Neide e Bruno eram extremamente dedicados à criação do único filho.

