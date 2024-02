Mercadante dá parabéns ao BC após críticas à autarquia

Presidente do BNDES discursou durante anúncio de medidas de apoio a cooperativas de crédito; BC anunciou cortes na Selic na 4ª feira (31.jan)

Presidente do BNDES, Aloizio Mercadante (foto), anunciou medidas de apoio a cooperativas de crédito nesta 6ª feira (2.fev.2024) Sérgio Lima/Poder360 – 06.dez.2023

PODER360 2.fev.2024 (sexta-feira) – 15h33



Na semana em que o Banco Central reduziu em 0,5 ponto percentual a taxa básica de juros, o presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Aloizio Mercadante, deu parabéns a autarquia monetária por seu trabalho. Na 4ª feira (31.jan.2024), a Selic caiu de 11,75% para 11,25%, atingindo o menor nível desde março de 2022.

Mercadante participou nesta 6ª feira (2.fev.2024) de um evento na sede do BNDES para anunciar medidas de apoio a cooperativas de crédito e para ampliar o crédito ao setor agropecuário. A solenidade registrou a presença do diretor de regulação do BC, Otávio Damaso.

“Parabéns ao Banco Central. Vocês acharam que hoje eu não ia falar isso, mas parabéns ao Banco Central pelo trabalho que faz”, disse ao mencionar o trabalho do BC na regulação de cooperativas crédito do país.

Ao final do evento, Mercadante comentou sobre a redução da taxa básica de juros. “Outro fator que queria destacar é a queda da taxa básica de juros. O crédito está caindo e, ao cair, reduz o custo aos produtores e exportadores agrícolas”, disse a jornalistas.

Em 2023, o BC foi alvo frequente de críticas de integrantes do governo por causa da taxa básica de juros. A autarquia monetária manteve a Selic em 13,75% por mais de 1 ano. O próprio Mercadante criticou o BC. Em maio, presidente do BNDES, disse que “nada” justificava o Brasil ter uma das maiores taxas básicas de juros do mundo.