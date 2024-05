Mercado imita BBB em prova de resistência valendo 36 caixas de cerveja

O Varejão Supermercado, localizado em Ipiaú, na Bahia, tornou-se febre nas redes sociais neste sábado (25/5). A loja realizou uma prova de resistência, no melhor estilo BBB raiz, e premiou os vencedores com 36 caixas de cerveja e peças de picanha.

Na prova, cada pessoa tinha que ficar em pé, segurando uma corda esticada. Quem resistisse por mais tempo, levaria as caixas de cerveja. A competição viralizou após uma publicação do perfil Mylla Christie (@eumyllachristie) no X. Ela foi acompanhar duas amigas que participaram da prova. No total, 30 pessoas se inscreveram, mas apenas 22 compareceram para a disputa.

Resistência supermercado

Prova de resistência em um supermercado na Bahia movimentou as redes sociais Reprodução

Mylla com sua amiga Day

Mylla com sua amiga Day Reprodução

resistencia mercado

Os três finalistas com as premiações Reprodução

A prova começou às 10h da manhã e após uma hora de prova, 15 pessoas já tinham desistido, restando 4 mulheres e 3 homens na competição. Após quatro horas de prova, restavam apenas duas mulheres e um homem. Uma das mulheres era a amiga de Mylla, que fez a publicação sobre a competição nas redes sociais.

O Top 3 resistiu por tanto tempo que a premiação aumentou. Peças de picanha, caixas adicionais de cerveja e pomadas foram adicionadas ao prêmio. No Instagram do supermercado também foram feitas algumas publicações sobre a competição.

Por conta do horário de fechamento do mercado, a prova duraria até as 18h. Após seis horas de competição, Day, amiga de Mylla, desistiu e ficou em terceiro lugar. O homem ficou em segundo e a outra mulher em primeiro. Segundo o perfil do O Varejão, os três dividiram a premiação em 12 caixas de cerveja para cada e também foram premiados com peças de picanha e uma pomada.