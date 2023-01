Mês da Visibilidade: Salvador promove Mutirão de saúde trans na segunda (30)

Na próxima segunda-feira (30), a Prefeitura de Salvador promove um Mutirão de Saúde para pessoas trans, em alusão ao 29 de janeiro, Dia Nacional e mês da Visibilidade Trans. O mutirão acontece das 13h30 às 16h, no Observatório Permanente da Discriminação Racial e LGBT+, localizado na Rua Carlos Gomes, 31 (Clube de Engenharia), Centro.

Os atendimentos serão realizados por demanda espontânea, e não há limite de vagas. É preciso levar apenas documento de identificação e Cartão SUS. Os participantes receberão certificado.

A iniciativa da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), é realizada através do Campo Temático Saúde da População LGBT, Distrito Sanitário Centro Histórico, e Secretaria Municipal da Reparação (Semur), com apoio da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ).

Serão ofertados diversos serviços, dentre os quais: vacinação, impressão de cartão SUS com nome social, testagem para HIV e outras ISTs, dispensação de autoteste de HIV e preservativos, orientações em saúde bucal e nutricional, agendamento de consulta médica e consulta para Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), orientações do Programa Alerta Salvador para Mulheres Trans/Travesti, orientação com distribuição de absorventes para Homens Trans e pessoas que menstruam, auriculoterapia, além do Lançamento do material educativo produzido pelo Grupo de Apoio à Prevenção à Aids (Gapa-BA) e Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra), “Trans Prevenção”.

A vice-prefeita e secretária de Saúde de Salvador, Ana Paula Matos, ressaltou que a ação fortalece a inclusão desse público no cuidado com a saúde integral.

“A saúde é um direito de todas as pessoas, e oportunizar esse acesso é garantir condições de vida e bem-estar. A população trans, historicamente, enfrenta situações de violência, estigma e preconceito. Infelizmente, esses fatores são impeditivos, para que, muitas vezes, essas pessoas procurem as unidades de saúde. Vamos trabalhar políticas públicas de acolhimento, para que haja o atendimento adequado, com respeito e dignidade, conhecendo as demandas de atendimento específico a partir das diversas identidades de gênero”, declara.

O técnico do Campo Temático Saúde da População LGBT da SMS, Erik Abade, destaca que a ação é uma oportunidade de promover o cuidado com a saúde das pessoas trans, encaminhamentos e orientações acerca dos serviços disponibilizados pelo município voltados a esse público.

“Queremos acolher o máximo de pessoas trans que necessitam desses cuidados e serviços, além de estreitarmos os laços, e compreendermos juntos a elas e eles, as necessidades insurgentes que apresentam”.

Campanha

A Prefeitura de Salvador lançou um vídeo para celebrar e educar a população, sobre como tratar as pessoas trans e travestis no dia a dia, conforme sua identidade de gênero.

O vídeo orienta usar os pronomes adequados para cada identidade. “Se é uma mulher trans, é ela, se for um homem trans, é ele”, orienta, no vídeo, Léo Kret, que é Ouvidora da Secretaria Municipal da Reparação.

Nathalia Araújo, “A Ninfeta”, alerta também para a violência, que ainda afeta a população trans de forma letal. Um total de 131 pessoas trans e travestis foram assassinadas no Brasil, em 2022, conforme dossiê da Associação Nacional de Travestis e Transexuais – Antra.

Aparecem no vídeo, Pétala Minaj, que trabalha com gestão de pessoas em uma empresa local de call center, Pietro Akim, homem trans que trabalha em um clube de futebol, e Chocolate Marley, servidor do Centro de Referência Municipal Vida Bruno.

Não é a primeira vez que o tema recebe essa abordagem.

Em 2017, foi divulgado um vídeo educativo sobre identidade de gênero. “Muita gente pergunta se o estagiário da Prefeitura é homem ou mulher”. O vídeo foi narrado por um estagiário trans.

Para Marcelo Cerqueira, Coordenador Municipal de Políticas e Promoção da Cidadania LGBT+, “Salvador cada dia se posiciona nacionalmente como uma cidade que acolhe e promove os LGBT+, este vídeo tem essa função”.

Diversas atividades foram realizadas esse mês, e no próximo dia 30, à tarde, o Observatório da Discriminação Racial e LGBT+, na Rua Carlos Gomes, 31, recebe um mutirão de saúde para a população trans, com mais de 12 serviços.

Continuando com a programação, de 6 a 10 de fevereiro, junto com a Defensoria Pública do Estado da Bahia, ocorre um mutirão para retificação de nome e gênero, no registro de nascimento.