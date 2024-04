Ex-dono de apartamento alugado por deputada admite câmeras escondidas

O antigo dono do apartamento alugado pela deputada federal Dayany Bittencourt (União Brasil-CE) admitiu ter instalado câmeras escondidas na unidade. A parlamentar encontrou os aparelhos em 28 de agosto de 2023 e denunciou o caso à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

De acordo com o inquérito, que o Metrópoles teve acesso, o ex-dono do apartamento afirma que instalou as câmeras porque desconfiou que uma camareira do local estava subtraindo alguns objetivos. No entanto, ressalta que nunca conseguiu acessar o sistema de forma correta, de modo que os aparelhos não cumpriram com a finalidade desejada.

O homem morou no apartamento de 2011 a 2020. A unidade está localizada no hotel Golden Tulip Alvorada, na Asa Norte, área nobre de Brasília.

Ao todo, foram instaladas três câmeras, sendo uma no banheiro, focada para o armário, outra na cozinha e a última no quarto, com foco para cabeceira da cama.

A perícia da Polícia Civil concluiu que os aparelhos foram instalados em 3 de janeiro de 2020, antes da unidade ser alugada pela deputada federal. O documento destaca ainda que nenhuma imagem da parlamentar foi registrada ao longo do período que residiu no local.

“A perícia realizada no DVR apreendido atestou que as câmeras estavam em pleno funcionamento, no entanto, não esclareceu se tais imagens foram acessadas remotamente”, diz trecho da perícia criminal.

Relembre o caso A deputada federal Dayany Bittencourt identificou câmeras de segurança escondidas no apartamento alugado por ela em Brasília. O caso foi denunciado em agosto do ano passado e divulgado pela parlamentar em 17 de abril.

“No dia 28 de agosto de 2023, foi descoberta a existência de algumas câmeras escondidas no apartamento o qual eu era inquilina, em Brasília. Uma invasão à minha privacidade e à privacidade do meu esposo, algo que nunca pensamos viver, o que transformou um espaço de segurança e conforto em um cenário de constante vigilância e medo”, diz trecho da nota divulgada pela parlamentar.

A deputada federal acompanhada do esposo, Capitão Wagner, se reuniu, nessa quarta-feira (24/4), com o secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Manoel Carlos de Almeida Neto, para pedir apoio da Polícia Federal (PF) nas investigações sobre as câmeras escondidas no apartamento alugado pela parlamentar.

“Este encontro representa mais um passo importante na busca pela verdade e pela justiça, e nós reiteramos o nosso compromisso em cooperar plenamente com as autoridades durante todo o processo investigativo”, explicou Dayany.