Metrô amplia horário de funcionamento para os dias do Festival de Verão

Nos dias do Festival de Verão 2023 (FV23), que acontece em 28 e 29 de janeiro, a CCR Metrô Bahia vai realizar uma operação visando reforçar o atendimento ao público do evento. Para garantir a volta de quem for curtir os shows, a Estação Mussurunga do metrô, que fica próxima ao local do festival, terá o horário de funcionamento para embarque estendido até as 2h30, enquanto as demais estações funcionarão após o horário de encerramento normal (0h) exclusivamente para desembarque de passageiros. A concessionária também vai ampliar o quadro de Agentes de Atendimento e Segurança (AASs), reforçar a operação de vendas de bilhetes e aumentar a frota de trens, de acordo com a demanda.

O Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas está integrado com os ônibus urbanos e metropolitanos. Para evitar filas e garantir a integração tarifária, a dica é adquirir a passagem do metrô para ida e volta, com antecedência. Quem já tem o Cartão Integração do Metrô, pode antecipar a recarga por meio do Zap do Metrô, no número (71) 9688-0714, e pelos aplicativos Banco do Brasil (para correntista), PicPay e Recarga Pay, além da rede credenciada, formada por 2 mil pontos de vendas. A ativação dos créditos será feita quando o cartão for aproximado dos validadores disponíveis em todas as estações de metrô localizados na entrada de cada estação, ou diretamente nos bloqueios de acesso ao Sistema Metroviário.

Também é possível fazer a recarga nas máquinas de autoatendimento disponíveis em todas as estações de metrô, podendo pagar com pix, cartão de débito e crédito das bandeiras Visa, Mastercard, Hipercard e Elo. O cartão avulso, que dá direito a uma única passagem, também pode ser comprado antecipadamente. Outra facilidade é a possibilidade de adquirir cartões pré-carregados nas máquinas vending machines instaladas nas estações.

Programação especial

Além disso, a concessionária preparou junto com o FV23 uma programação especial para os clientes do metrô baiano. As ações, que acontecem gratuitamente no Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas, incluem apresentações artísticas, serviços de massoterapia e grafite ao vivo.

Um dos destaques da parceria entre a CCR Metrô Bahia e o Festival de Verão 2023 é a Blitz volante nas estações, que vai acontecer nesta quinta (19), a partir das 17h no Acesso Norte, depois segue para Rodoviária e Mussurunga no dia 26 de janeiro. A ação vai contar com um carrinho sonorizado e apresentações artísticas, entre outras atividades.

Além disso, os artistas que vão se apresentar no festival gravaram áudios especiais para serem veiculados nos trens, estações e shuttle (ônibus que faz a conexão entre a estação de metrô e o Aeroporto Internacional de Salvador) e os clientes também irão contar com espaços instagramáveis na estação Mussurunga, até sexta-feira (20), e na estação Rodoviária, entre sexta-feira (20) e o dia 30 de janeiro.

Cuidado

Entre 24 e 26 de janeiro, os clientes que passarem pela Estação Rodoviária do Metrô terão acesso às ações de cuidado com a saúde e de bem-estar do programa Caminhos para a Saúde, com destaque para a massoterapia. A iniciativa é promovida pelo Instituto CCR na área de atuação da CCR Metrô Bahia, em parceria com o SE7E Centro Tecnológico, e acontece das 7h30 às 10h30 e das 16h30 às 19h30.

Já no dia 27, será a vez da Banda aGentes do Metrô animar os clientes também na estação Rodoviária, às 17h30. A banda vai apresentar no repertório do show muita baianidade e músicas dos artistas que vão tocar no festival, além de composições autorais, como o pagodão “Bora de Metrô” e “Meu sorriso rimando com o seu olhar”.

No primeiro dia do Festival de Verão, a Estação de Metrô oficial da festa – Mussurunga –, vai receber, a partir das 14h, uma ação de grafite de lona ao vivo. A obra terá como tema “Verão” e a arte grafitada será exposta nas estações de metrô. “Com essa programação especial, reforçamos nosso compromisso de apoio à arte baiana, além de proporcionar uma experiência cultural, de lazer e bem-estar para os nossos clientes”, explica Júlio Freitas, Superintendente da CCR Metrô Bahia.Blitz nas estações