Lago Guaíba sobe e águas invadem ruas de cidades no Rio Grande do Sul; assista

O Lago Guaíba invadiu as ruas da orla da cidade de Porto Alegre e Guaíba na manhã desta quarta-feira, 27, após seu nível superar os 3 metros. Segundo o MetSul Meteorologia, a tendência é de que o nível do lago continue subindo rapidamente. De acordo com o instituto, a profundidade da cota de cheias é de 1,8 metros, enquanto níveis superiores a 2 metros já podem causar alagamento nas ilhas. Por fim, o transbordamento no Cais Mauá acontece quando o nível do lago superar os 3 metros. O Cais é responsável por proteger o centro histórico de Porto Alegre. De acordo com o MetSul, o Guaíba avança pela orla Sul da capital gaúcha, que não possui sistema de contenção de cheias. No outro lado do lago, a cidade de Guaíba também está sendo duramente atingida pela cheia do lago, com diversas ruas sendo inundadas. Em meio à alta do nível do lago, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu alerta para inundação válido por 24 horas. Até o momento, não foram divulgados balanços sobre feridos, mortos ou danos materiais.

Confira registros do nível do rio:

Praia do Lami#guaiba@metsul@DefesaCivilRS pic.twitter.com/KZJFJd4lFz — Rejane Velho Ferreira (@VelhoRejane) September 27, 2023

Alerta da defesa Civil..

Guaiba atingindo o nível de inundação nas próximas horas.

Vento sul 26km/h

Umidade de 94%

15°

Filmagem na margem do Guaiba na Trisreza

Zona Sul. Bom dia. pic.twitter.com/3Px4DG9M8N — Célia Castro (@CliaCastro9) September 27, 2023

Caos em Guaíba devido o aumento do Lago Guaiba na manhã do dia 26 de setembro de 2023. pic.twitter.com/Cz1gOompyt — Na esperança de dias melhores (@taizynha) September 27, 2023

