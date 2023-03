Metrópoles Music: show do Kiss pode ser última chance de ver a banda

Os fãs de rock’n roll poderão aproveitar uma das últimas oportunidades para curtir uma banda histórica do gênero em 18 de abril. O Metrópoles Music traz para capital federal duas lendas da música mundial. Kiss e Deep Purple se apresentam na Arena BRB Mané Garrincha e prometem entregar uma noite com muita guitarra, baixo e bateria que não irá deixar ninguém parado.

Em entrevista ao Metrópoles, o baixista e fundador da banda Gene Simmons comentou sobre a despedida dos palcos utilizando a tradicional maquiagem da banda.

“[Durante a carreira de 50 anos,] tenho, sim grandes memórias. O começo da banda é uma grande lembrança e outra é claro será última noite que iremos tocar como banda usando a maquiagem, no dia 2 de dezembro deste ano, no Madison Square Garden, em Nova York”, disse Gene.

Vale lembrar que além do show na capital federal, a banda lendária também fará outras quatro apresentações no páis durante a turnê “The End of The Road World Tour”, de celebração de 50 anos de criação da banda Kiss.

Metrópoles MusicO primeiro show do Metrópoles Music foi realizado em novembro de 2022 e teve como atração principal a banda indie The Killers. Em 2023, o público já contou com o show emocionante do Il Volo.

Também está agendada uma apresentação emocionante da cantora Joss Stone, em 18 de abril, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

