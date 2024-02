PF investiga bando que roubou cofre da Caixa em ação cinematográfica

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quarta-feira (7/2) a Operação Security Box com o objetivo de desarticular o grupo criminoso responsável por roubar o cofre da agência da Caixa Econômica Federal em Cruzeiro (SP). O caso ocorreu em 9 de novembro de 2022.

Na ocasião, os criminosos conseguiram arrombar o cofre-forte da agência após realizarem uma incisão na parte superior do prédio, subtraindo grande quantia em moeda nacional e estrangeira, além de joias em penhor.

Na ação desta quarta (7), policiais federais, com apoio do 3º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), cumprem três mandados de busca e apreensão em imóveis localizados em São José dos Campos, Jacareí (SP) e Caraguatatuba (SP).

Durante as investigações, os policiais descobriram que os criminosos saíram de um estacionamento próximo à agência, chegando ao banco após escalarem prédios vizinhos. A ação não foi flagrada pelo sistema de monitoramento da agência, pois a energia foi desligada pelo bando durante o roubo.

Após levantamentos realizados e análise das imagens fornecidas pelo Centro de Operações Integradas (COI), do município de Cruzeiro, a Polícia Federal conseguiu chegar aos nomes dos principais suspeitos, que usaram carros clonados no dia do assalto.

Os investigados irão responder por furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo e organização criminosa – as penas máximas, somadas, chegam a 18 anos de prisão.