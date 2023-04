‘Meu marido não ficou nada feliz com um cara chegando no meu cangote’, diz Zanatta sobre abordagem de Márcio Jerry

Nesta segunda-feira, 24, a deputada federal Júlia Zanatta foi ao programa Morning Show. Em entrevista, ela comentou sobre o suposto caso de assédio envolvendo ela e o deputado federal Márcio Jerry. Na ocasião, o parlamentar maranhense do PCdoB se aproximou do cabelo de Zanatta durante uma sessão na Câmara dos Deputados. “Nunca conversei com ele na minha vida, nunca tinha visto a cara dele na minha vida. Nunca tinha dado a liberdade. Não sei a maneira que ele faz o approach [cumprimento] no Estado dele. Eu sou de Santa Catarina e vou dizer que meu marido não ficou nada feliz com aquela cena de um cara chegando em mim daquela forma”, disse. “Tenho uma filha de 3 anos, não dei liberdade para esse cara chegar no meu cangote e falar o que quer que seja. Se ele queria falar comigo, podia me chamar de outra forma ou respeitar o meu espaço íntimo. Existe inclusive teorias sobre essa questão da proximidade, claro que o Brasil é um país grande, de culturas diferentes. Nós não temos esse costume de ficar chegando no cangote dos outros aqui, não”, acrescentou.

Zanatta ainda deu detalhes sobre o pedido de cassação do mandato de Jerry e afirmou que o vídeo na Câmara dos Deputados surpreendeu o seu pai, de 75 anos. “O PL pede a cassação do mandato justamente por quebra de decoro. Eu gostaria de frisar aqui que em nenhum momento ele me pediu desculpas. Em nenhum momento ele reconheceu o erro, disse que foi inapropriado. Muito pelo contrário, deu entrevistas dizendo que eu era criminosa, que eu era bolsonarista, produtora de fake news, e que ele era a vítima. Por essa atitude dele você já pode tirar a índole, né?”, questionou. “Eu não acho que isso seja abordagem para chegar nas suas colegas de trabalho. O meu pai tem 75 anos e me perguntou em que tipo de ambiente eu estava trabalhando. Para não usar as palavras que o meu pai usou de fato para definir a Câmara dos Deputados”, concluiu.

Confira na íntegra a entrevista com Júlia Zanatta: