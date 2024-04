“Meu pai foi porteiro”, revela mãe de Fernanda após polêmicas

Nesta segunda-feira (1º/4), Dona Dalva, mãe da Fernanda Bandebbb2, declarou que ficou muito magoada com as opiniões da filha durante o BBB24. Em bate-papo com Patrícia Poeta, no Encontro, da TV Globo, a matriarca revelou que o avô da ex-BBB já trabalhou numa profissão que foi citada por ela, de forma pejorativa. “Meu pai foi porteiro de prédio”, disse.

“Eu me surpreendi de ver a Fernanda fazendo julgamento sobre as pessoas, porque ela é uma pessoa que tem o pé no chão. Nós somos uma família muito humilde, meu pai foi porteiro de prédio até morrer. Minha família tem, não só meu neto, mas vários integrantes da família com deficiência, com cromossomo a mais e a menos”, continuou.

Dalva prosseguiu alertando que a filha não é assim no mundo real e destacou que se ficou ressentida com as falas: “Quando ela se expressava daquela forma, ficava com o coração apertado, desconhecia a Fernanda, me magoou aqui fora”.

Para a matriarca, Fernanda atacou os colegas de confinamento porque ela costuma ser bastante julgada pelas pessoas. “No meu ponto de vista, ela sofre isso na pele, ela tem isso dentro de casa. Aqui fora, ela abraça uma casa muito grande e luta contra esses preconceitos”, ressaltou.

Dona Dalva encerrou a conversa afirmando que, mesmo discordando das atitudes de Fernanda Bande, continuará prestando apoio. “Eu vou estar aqui esperando ela para bater nosso bolinho, para correr atrás”, finalizou.

Antes de ser eliminada do reality, a doceira deu uma declaração polêmica sobre Davi Brito. Em conversa com Pitel, irritada com o rival, a moça frisou que se sentia inútil no jogo e que o rapaz deveria arrumar um emprego. “Vai ser segurança de um prédio”, disparou.