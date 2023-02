BBB23: “Você age com parcialidade”, dispara Black para Cara de Sapato

A casa mais vigiada do Brasil não para. Após uma tarde agitada com a discussão de Bruna Griphao e Ricardo, os brothers participaram de mais um Jogo da Discórdia nesta segunda-feira (27/3). Um dos destaques da noite foi o embate entre Cara de Sapato e Cezar Black, que disputam o paredão da semana com Fred Nicácio.

Primeiro a começar a dinâmica de Verdades e Consequências, Sapato falou sobre Black, que retribuiu o que pensa sobre o colega de confinamento. “Você age com parcialidade. Quando é com seus amigos, você trata diferente. Você reclamou comigo e não falou nada com a Bruna”, disparou o enfermeiro.

O discurso faz referência a uma fala da atriz para Alface durante uma briga na parte da tarde, na qual ela disse que ele precisava se tratar psicologicamente. Cezar fez o mesmo comentário durante um Jogo da Discórdia e foi repreendido por Sapato posteriormente.

“Houveram várias situações na casa que você não teve o mesmo posicionamento. Hoje a palavra foi igual a utilizada por mim naquele dia e você veio com ‘Nem ouvi’, mas quando ouviu não fez nada”, seguiu Black, Ele pontuou ainda que foi massacrado pelo lutador. “[Você] potencializou mais para mim do que para quem joga no seu grupo.”

Na vez dele no jogo, Sapato reclamou que Black não separou a briga entre Bruna e Alface e só se preocupou em resgatar esse discurso. Além disso, achou ruim que o baiano tenha cobrado um posicionamento dele contra a colega.