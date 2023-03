Michelle Bolsonaro lança produtos de skin care; conjunto chega a R$ 300

Ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro (PL) lançou nesta quarta-feira (22/3) uma linha de produtos com o seu nome. Tratam-se de kits para cuidados com a pele, produzidos e vendidos em parceria com o empresário e influenciador bolsonarista Agustin Fernandez, amigo pessoal de Michelle.

São dois kits assinados pela ex-primeira-dama, nome cotado para disputar cargo majoritário nas eleições de 2026. O primeiro, diurno, é vendido por R$ 149,90 na Loja do Divo, site de Augustin Fernandez. Ele contém um sabonete de limpeza facial de 120ml e um hidratante facial de 30ml, ambos de uso diário.

Já o kit noturno, vendido também por R$ 149,90, contém uma máscara facial peel off de 30g e um sérum facial nutritivo de uso noturno, de 30ml. A ex-primeira-dama é é presidente do PL Mulher e se tornou a principal aposta do partido para diminuir a rejeição do grupo familiar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) entre o público feminino.

“Muitas são as especulações sobre nossa amizade, mas a verdade é que ela é firme e bem nutrida. Por isso, decidimos unir forças e, inspirados na nossa amizade, desenvolvemos juntos uma linha completa de skin care que nutre e ‘reafirma’ sua pele”, dizem Michelle e Augustin, em vídeo lançado nas redes sociais.

No dia 14/3, Michelle Bolsonaro foi aos Estados Unidos ao lado de Augustín Fernandez. Ela foi a Orlando encontrar o marido, Jair Bolsonaro, que está “exilado” após no país norte-americano desde o fim de 2022. Ele viajou a três dias da posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como presidente da República.