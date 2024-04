Mulher que levou defunto a agência bancária pegou R$ 30 mil do governo

Presa por levar um defunto a uma agência bancária para tentar obter um empréstimo, Érika de Souza Vieira Nunes já recebeu R$ 30 mil do governo federal por meio de dois programas. A mulher de 42 anos se inscreveu no Bolsa Família em 2013 e parou de receber o benefício em janeiro de 2021, por não se enquadrar nas regras.

No total, foram embolsados R$ 22,1 mil por meio do programa de distribuição de renda. Érika Nunes recebeu, ainda, outros R$ 7,5 mil em 2020, distribuídos em nove parcelas do Auxílio Emergencial, concedido por conta da pandemia de Covid-19. Os repasses chegaram a R$ 1,2 mil por mês.

Mulher levou cadáver na cadeira de rodas para tentar empréstimo Reprodução

Érika recebeu o Bolsa Família até 2021

Érika recebeu o Bolsa Família até 2021 Roberta Aline / MDS

E recebeu simultaneamente o Auxílio Emergencial Marcello Casal jr/Agência Brasil

Ou seja, Érika recebeu, simultaneamente, os dois benefícios. Ela não teve direito à nova rodada do Auxílio Emergencial ocorrida em 2021.

Prisão Se Érika está presa por suspeita de cometer estelionato e furto mediante fraude, no passado foi ela quem pediu a prisão de seu ex-companheiro. Em 2009, ela pediu que o pai de seu filho fosse para a cadeia por atrasar o pagamento da pensão alimentícia. A Justiça não atendeu o pleito, uma vez que ele quitou as dívidas.

Érika também processou a Casas Bahia por danos morais e recebeu dinheiro por conta de um acordo que firmou com a empresa. Já numa ação movida contra os Correios, teve o pleito negado pela Justiça do Rio de Janeiro, que alegou que o processo deveria ser de competência da Justiça Federal.