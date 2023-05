Michelle Bolsonaro publica fotos de cartão vacinal e com médico que a imunizou contra a Covid-19 nos EUA

Compartilhamento foi feito após Bolsonaro ter sido alvo de uma operação da PF, que investiga suposta fraude no cartão de vacinação do ex-presidente e da sua filha mais nova, Laura

Reprodução/Instagram/@michellebolsonaro

Michelle Bolsonaro publica fotos com carteira de vacinação



A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro compartilhou na noite desta quarta-feira, 3, fotos do cartão vacinal e com o médico que a imunizou contra a Covid-19 nos Estados Unidos. As publicações foram feitas após o ex-presidente Jair Bolsonaro ter sido alvo, nesta manhã, de busca e apreensão durante a Operação Venire, da Polícia Federal (PF), que investiga se o cartão de vacinação do ex-mandatário e da sua filha mais nova, Laura, teriam sido fraudados através da inserção de dados falsos em sistemas do Ministério da Saúde. Com a inserção dos dados, os beneficiados eram capazes de burlar restrições sanitárias para entrar em países como os EUA. Em uma das fotos, Michelle mostra o cartão vacinal. Já em outra ela aparece ao lado do médico Albert Levy. No Twitter, a ex-primeira-dama comentou que ficou sabendo o motivo da operação pela imprensa e que apenas ela tomou vacina contra a Covid-19 na família. “Hoje a PF fez uma busca e apreensão na nossa casa, não sabemos o motivo e nem o nosso advogado teve acesso aos autos. Apenas o celular do meu marido foi apreendido. Ficamos sabendo, pela imprensa, que o motivo seria ‘falsificação de cartão de vacina’ do meu marido e de nossa filha Laura. Na minha casa, apenas EU fui vacinada”, escreveu. Ao programa Pânico, da Jovem Pan News, Bolsonaro negou que tenha cometido qualquer adulteração no seu cartão de vacinas e disse que não se vacinou contra a Covid-19 por uma “visão pessoal” e argumentou dizendo que a operação foi feita “para esculachar”.