“Mijão” e “Maria do Pó”: veja os criminosos mais procurados do país

Divulgação/MJSP

1 de 1 Imagem de criminosos mais procurados do Brasil – Metrópoles – Foto: Divulgação/MJSPDesatualizada há mais de dois anos, a lista dos criminosos mais procurados do país passou por atualização no governo de Luiz

Inácio Lula da Silva (PT). No total, há 19 foragidos da Justiça — destes, oito apareciam na relação anterior feita na gestão de Jair Bolsonaro (PL).

Quando ocorrer a divulgação oficial dos nomes pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), responsável pelo levantamento, a captura desses foragidos passará a ser prioridade para as forças de segurança nacional.

Prometida há um ano pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, que vai assumir uma das cadeiras do Supremo Tribunal Federal (STF), em 2024, a revisão da lista, criada na gestão de Sergio Moro, ainda não foi oficialmente divulgada. A relação foi publicada pelo portal UOL.

Crimes dos foragidos:

10 criminosos têm mandado de prisão por envolvimento em mega-assaltos a bancos e carros-fortes Cinco criminosos são indicados como chefes de facções, entre elas, o Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) Quatro criminosos são suspeitos de tráfico internacional Todos têm mandados de prisão preventiva. Treze deles receberam condenação Os criminosos mais procurados do país Mega-assaltos:

– Marcio do Carmo Pimentel, o “Yan”

– Willian Alves Moscardini, o “Baixinho”

– Edson Vieira da Silva, o Tuleca

– Luken Cesar Burghi Augusto

– Jackson Oliveira Santos, o “Dako”

– Denilson Moreira Dias

– Gerry Adriane Gomes da Silva, o “Nêgo de Lídio”

– Fabio Augusto Nogueira Fitze

– Albieri Barbosa de Melo, o “Ceará”

– Kaio Bonotto Cavalcante Chefões de facções:

– Sergio Luiz de Freitas Filho, o “Mijão” — apontado pelo MP-SP como líder do PCC

– André Oliveira de Macedo, “André do Rap” — um dos líderes do PCC

– Leomar de Oliveira Barbosa, o “Leozinho” — um dos líderes do CV

– Engri Júnior de Almeida Maia, o “Júnior Trindade” — líder da Amigos do Estado (ADE), facção que atua em Goiás

– Adalberto Pagliuca Filho — líder de facção de Mato Grosso Tráfico internacional:

– Alvaro Daniel Roberto, o “Caipira”

– Sonia Aparecida Rossi, a “Maria do Pó”

– João Aparecido Ferraz Neto, o “João Cabeludo”

– Lourival Máximo da Fonseca, o “Tião” A Lista de Procurados Nacional visa orientar estrategicamente o enfrentamento às organizações criminosas do país, conforme a pasta de Justiça e Segurança Pública. A relação divulga as lideranças criminosas com atuação nacional e internacional.

Elaborada pelo MJSP, a lista observa a existência de mandado de prisão em aberto; o envolvimento em crimes graves e violentos; a participação direta ou indireta em organização criminosa; não constar na lista vermelha da Interpol; entre outros.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias mais importantes e receber notificações em tempo real?