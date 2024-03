Chuvas fortes deixam desaparecidos em 2 cidades do ES, diz governador

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), disse que há desaparecidos por causa das fortes chuvas que atingiram o sul do estado na madrugada deste sábado (23/3). Em coletiva de imprensa, o chefe do Executivo informou que as vítimas são das cidades de Apiacá e Mimoso do Sul.

“Ainda não é oficial o que aconteceu com essas pessoa, mas nós temos já informações dos prefeitos”, destacou o governador.

Casagrande ainda anunciou que o estado decretará emergência nos municípios mais afetados.

O governador destacou que entrou em contato com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, que colocou a estrutura do governo federal à disposição do estado para atuar nas fortes chuvas das últimas horas.

De acordo com o mais recente boletim da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, as chuvas deixaram mais de 1,2 mil pessoas desalojadas no estado.

Carros arrastados Imagens que circulam nas redes sociais mostram as ruas da cidade de Mimoso do Sul tomadas por água. Em um dos registros, um caminhão do Corpo de Bombeiros é arrastado pela enxurrada.

Em nota, a corporação informou que uma guarnição dos bombeiros realizava atendimento na cidade quando a viatura da equipe foi arrastada pela correnteza da enchente.

“Os militares estacionaram a viatura em local seguro e seguiram até o local do atendimento de bote, entretanto, o nível da água subiu rapidamente e atingiu a viatura”, informou.

O CBMES destacou ainda que não havia ninguém no veículo no momento em que foi levado pela correnteza. Os militares e as pessoas que estavam em um imóvel próximo saíram sem qualquer ferimento. “A guarnição prossegue atuando no município”, ressaltou.

Em vídeo publicado nas redes socais, o prefeito de Mimoso do Sul, Peter Costa (Republicanos), demonstrou desespero com a situação do município após as chuvas e relatou receber diversas ligações com pedidos de ajuda. “Eu não sei mais o que fazer”, lamentou emocionado.

Veja vídeo que circula nas redes sociais: