Milei viaja aos EUA para encontros com Zuckerberg e outros CEOs

Presidente argentino também se reunirá com o bilionário Elon Musk; o líder da Argentina irá para El Salvador para posse de Bukele

Nos Estados Unidos, Milei (foto) tentará promover o desenvolvimento de inteligência artificial na Argentina e buscar investimentos para o país reprodução/Casa Rosada

PODER360 27.mai.2024 (segunda-feira) – 22h48



O presidente da Argentina, Javier Milei (La Libertad Avanza, partido de direita), viaja nesta 2ª feira (27.mai.2024) para os Estados Unidos, onde se reunirá com diversos CEOs de big techs. O libertário se encontrará com Mark Zuckerberg, da Meta; Sundar Pichai, do Google; Tim Cook, da Apple; e com Sam Altman, da OpenAI.

Durante sua estada no país, o presidente argentino também se encontrará com o CEO da Tesla e da SpaceX, Elon Musk. Ao voltar para a Argentina, Milei marcará presença na posse do presidente reeleito de El Salvador, Nayib Bukele.

Nos Estados Unidos, Milei tentará promover o desenvolvimento de IA (inteligência artificial) na Argentina e buscar investimentos para o país.

Antes do encontro com Zuckerberg, Milei participará de uma reunião com empreendedores de startups do setor de IA e discursará no “Pacific Summit”, organizado pelo Bay Area Council.

Leia abaixo algumas atividades previstas no cronograma de Milei (horário de Brasília):

em 28 de maio: pela tarde desembarca em São Francisco, Califórnia (EUA); às 21h, se encontrará o CEO da OpenAI. em 29 de maio: às 13h30, discursará em evento da Universidade de Stanford e depois se reunirá com diretores da instituição; às 15h30, se reunirá com o CEO do Google; às 18h, se encontrará com o CEO da Apple; às 18h30, terá encontro com empresários vinculados ao setor de desenvolvimento de IA. em 30 de maio: às 14h, se reunirá com donos de startups de IA; às 19h45, discursará no “Pacific Summit”; às 20h15, terá reunião com o CEO da Meta. em 31 de maio: às 18h, voltará para a Argentina, fazendo uma breve parada em El Salvador para a cerimônia de posse de Bukele. Em junho, a agenda internacional de Milei continuará com uma viagem à Europa. Ele participará da reunião do G7 (grupo das 7 maiores economias do mundo) na Itália e visitará Espanha, Suíça, Alemanha, França e Ucrânia.