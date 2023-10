Milionário briga com esposa: “Cheiro cocaína e sou pervertido” (áudio)

Áudios gravados de forma escondida pela esposa foram fundamentais para embasar a denúncia do Ministério Público de São Paulo contra Willian Tony Savegnago, milionário herdeiro de um grupo de supermercados em São Paulo com faturamento anual de bilhões. Neles, o empresário de 40 anos admite bater na mulher, de 30, e fazer uso de cocaína.

O MP acusa Savegnago de sequestrar a própria esposa em março deste ano, mantendo-a em cárcere privado, de ameaçá-la e tentar estuprá-la. O casal tem dois filhos, de 2 e 5 anos, e passa por um divórcio litigioso.

Nos áudios, Willian Savegnago se refere à esposa como “p*tinha”, “otária” e ameaça: “Se eu quiser eu te arrebento”. Na sequência, ela o chama de covarde e diz que vai se separar dele.

O material se junta a outros cinco depoimentos de testemunhas que, na visão do MP, corroboram a versão de que Savegnago ameaçava a integridade física da esposa.

O Tribunal de Justiça de São Paulo já determinou medidas protetivas. Afastou Savegnago da mansão em que morava, em Ribeirão Preto, e reconduziu a esposa ao lar. Proibiu o marido de se aproximar dela, suspendeu a convivência do averiguado com os filhos e determinou pagamento de pensão alimentícia.

Willian Tony Savegnago, herdeiro do grupo Savegnago e sua esposa

Willian Tony Savegnago, herdeiro do grupo Savegnago

Willian com o avô, Aparecido Savegnago, fundador do grupo Reprodução

Willian Savegnago é o vocalista da banda O Épicco Reprodução

Willian conta que negou convite para trabalhar com o pai quando era adolescente Reprodução

Willian ao lado do pai, Antonio Savegnago Reprodução

Willian Savegnago se apresenta com sua banda em bar de Ribeirão Preto em 2018 Reprodução

Supermercados do grupo estão em mais de 20 municípios paulistas Reprodução

Rede de supermercados ocupa a 16ª posição entre as maiores do Brasil Reprodução

Durante o auge da crise, a esposa de Savegnago chegou a contratar uma segurança para dormir no mesmo quarto que eles e, dessa forma, evitar que fosse agredida ou estuprada.

Atualmente, Willian Savegnago está internado em uma clínica de reabilitação. Veja aqui a reportagem completa sobre o caso: Herdeiro de grupo de SP é acusado de sequestrar esposa e forçar sexo

“À força é mais gostoso” A segurança que ficava no quarto com a esposa de Savegnago afirmou à Polícia Civil que o empresário tentava forçar relações sexuais contra a vontade da mulher e que, por vezes, teve de tirá-la do cômodo para que o estupro não se consumasse.

“Ele dizia que pagava para ter o corpo dela. E pagava caro. E que se ela não quisesse, faria à força pois era mais gostoso”, relatou a depoente.

A defesa do empresário argumenta que ele desenvolveu transtorno psicótico em razão do uso de cocaína. E que, portanto, não pode responder penalmente por não estar em plena faculdade mental. Para isso, apresentou laudo médico.

A esposa contesta a versão e diz que Savegnago mantinha atividades de trabalho e respondia a e-mails com desenvoltura.

Sobre a acusação de cárcere privado, a defesa argumenta que a esposa tinha acesso ao celular e à internet e que, portanto, a denúncia não se sustenta.

Willian Tony Savegnago está internado desde abril em uma clínica para dependentes químicos, depois de uma ordem de restrição concedida pela Justiça à esposa.

Em depoimento, a esposa afirmou que, sob o efeito de álcool e drogas, o marido invadia seu quarto durante a noite e tentava abusar dela sexualmente.

A defesa do empresário nega. Diz que a presença da segurança contratada inibia qualquer comportamento agressivo.

“A presença da segurança no interior do quarto do casal tornava o corpo da esposa inacessível para Willian. Desta forma, não se tem configurada nem mesmo a tentativa (de estupro)”, ponderou a defesa.

Procurados, os advogados de Savengago e de sua mulher preferiram não se manifestar.