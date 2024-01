Militares estão satisfeitos com acenos em série de Lula

Depois que Lula (PT) impôs que os comandantes da Marinha, Aeronáutica e do Exército a comparecerem ao evento de alusão ao primeiro aniversário do 8 de Janeiro, em Brasília, o presidente agora afaga os militares. Em cerimônia da Escola de Sargentos de Pernambuco, ontem (19/01), Lula elogiou a capacidade de proteção ambiental das Forças Armadas.

“Eu sei da vocação e da capacidade de luta dos nossos ambientalistas, sei de tudo isso. Mas o que a gente precisa fazer? A gente precisa agradecer alguma coisa. Se não fosse o Exército nesta área, ainda teria alguma árvore aqui ou tudo teria se transformado em favela, em ocupação desordenada?”, questionou o petista.

A fala vem numa série de carinhos que Lula tem dado aos militares nas últimas semanas. A viagem pelo Nordeste demonstra isso. Além da Escola de Sargentos, Lula visitou a sede do Comando Militar do Nordeste, em Recife, e inaugurou as obras do campus do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), em Fortaleza. Na quinta (18), Lula lançou um centro aeroespacial da Aeronáutica, em Salvador.

Os gestos estão sendo bem recebidos entre os militares, que se viram impelidos em 8 de Janeiro e com medo de se tornarem alvos da opinião pública (de novo). Entre as Forças Armadas, os afagos de Lula são vistos como uma procura de “reaproximação”, marca registrada de seu terceiro mandato.