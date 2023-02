Mini Glória Maria: saiba como está a menina que se inspira na jornalista

Mirella Archangelo, de 16 anos, também conhecida como ‘Mini Glória Maria‘, encantou o Brasil em 2017, quando tinha apenas 11 anos, ao brincar de ser repórter e mostrar os problemas que afetavam o cotidiano dos moradores de Ribeirão Preto (SP), cidade onde mora. O vídeo em que a jovem aparece acompanhada dos irmãos e usando um microfone e uma câmera feitos de isopor, chegou até a jornalista e ela decidiu surpreender a talentosa fã mirim.

Cinco anos se passaram desde o grande encontro e a coluna LeoDias foi atrás e descobriu como está Mirella e se o sonho de ser jornalista continua.

Em entrevista à nossa reportagem, Amanda Sales, mãe da Mirella Archangelo, revelou que a filha segue com o sonho de se tornar jornalista e atualmente está no segundo ano do ensino médio.

Questionada se após o encontro que a filha teve com Glória Maria, durante a reportagem que a jornalista gravou com a família em 2017, elas se encontraram novamente, Amanda Sales respondeu: “Não. Após gravarem aqui não se falaram mais, apenas trocavam curtidas nas redes sociais”.

Atualmente a adolescente usa as redes sociais para compartilhar histórias de grandes personalidades negras, que se destacam em diversos setores, como mídia, esporte, saúde, cultura, entre outros, em um projeto desenvolvido por ela chamado de “Histórias Negras Importam”.

Morre Glória MariaGlória Maria morreu no Rio de Janeiro nesta quinta-feira (2/2). A apresentadora estava afastada da televisão desde dezembro.

“Em 2019, Glória foi diagnosticada com um câncer de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia, e metástase no cérebro, tratada cirurgicamente – inicialmente também com êxito. Em meados do ano passado, a jornalista iniciou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias”, informou a Globo em nota.

