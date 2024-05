Ministério da Saúde anuncia mais R$ 202,2 milhões para o Rio Grande do Sul

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, anunciou mais R$ 202,2 milhões para a ampliação e manutenção da assistência no Rio Grande do Sul durante coletiva em Porto Alegre (RS) nesta terça-feira (21). “Reconstruir a saúde do Rio Grande do Sul é um esforço gigantesco”, afirmou a ministra. Ao todo, a pasta já destinou mais de R$ 1,7 bilhão ao Rio Grande do Sul, que teve a maior parte do território afetado por severas enchentes. Do valor total, R$ 135,9 milhões são de recursos para reconstrução e fortalecimento da rede de saúde gaúcha. Estima-se que 33 municípios serão beneficiados.

Deste montante, R$ 76,3 milhões são oriundos do programa Novo PAC Seleções. Outros R$ 59,6 milhões serão liberados via portarias a serem publicadas. Em outra frente de atuação, o Ministério da Saúde destinou R$ 66,3 milhões em recursos emergenciais para investimento na compra de medicamentos e insumos. Nísia Trindade ressaltou que o governo federal tem bases que permitem atuar de forma coordenada e eficaz e apresentar respostas imediatas ao desastres climáticos.

Nísia agradeceu a Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) e lembrou que o grupo foi criado para a emergência relacionada aos deslizamentos de terra em 2011, no Rio de Janeiro. “São muitas forças mobilizadas. Esse esforço gigantesco é fundamental. O que acontece no Rio Grande do Sul não é um desafio do Estado ou dos municípios mais afetados. É um desafio para todo o Brasil”, comentou. Nísia cumpre agenda nesta terça (21) na capital gaúcha. Está prevista, ainda, uma visita ao hospital de campanha de Porto Alegre. A ministra também vai acompanhar a vacinação de sobreviventes em abrigos.