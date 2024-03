Ministério da Saúde promove Dia D de Mobilização contra a Dengue

Neste sábado, 2, o Ministério da Saúde promove o Dia D de Mobilização contra a Dengue em todo o Brasil. Com o tema “Brasil unido contra a dengue”, a ação busca conscientizar a população sobre a doença e medidas de prevenção. A mobilização nacional tem como objetivo reforçar a eliminação dos focos do mosquito Aedes aegypti. Agentes de saúde, ministros, governadores, prefeitos e secretários participarão ativamente do evento, atuando como porta-vozes no combate à doença. Desde o início do ano, o país registrou mais de 1 milhão de casos prováveis e 258 mortes confirmadas. O coeficiente de incidência da dengue é atualmente de 511,4 casos para cada grupo de 100 mil habitantes, de acordo com o Painel de Monitoramento das Arboviroses.

Recentemente, o governo federal lançou a campanha Dez Minutos Contra a Dengue, incentivando os cidadãos a dedicarem parte de seu tempo semanal para combater a doença. A iniciativa destaca que a maioria dos criadouros do mosquito está nos domicílios e sugere medidas simples, como manter caixas d’água fechadas, jogar areia nos vasos de planta e evitar acúmulo de sucatas e entulhos. A mobilização nacional visa sensibilizar a sociedade civil, influenciadores digitais, mídia e atores locais para a importância da prevenção da dengue.

Publicada por Felipe Cerqueira

Leia também

Casos de dengue em gestantes aumentam 345% em 2024



Rio de Janeiro confirma primeiro caso de febre oropouche



*Reportagem produzida com auxílio de IA