Ministro Lewandowski é aplaudido em voo de São Paulo para Brasília

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), viajou de São Paulo para Brasília neste sábado (31/12) e foi aplaudido por passageiros que estavam no avião, a maioria com o objetivo de participar das festividades da posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como presidente da República. O magistrado está entre as autoridades que vão participar do evento político que acontece neste domingo (1º/1).

De acordo com a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, o voo estava lotado de militantes do PT, que passaram o voo também entoando cantos em homenagem ao petista e comemorando o fim do mandato de Jair Bolsonaro (PL).

Os aplausos a Lewandowski, ainda segundo a colunista, ocorreram quando o avião pousou na capital e o ministro foi reconhecido ao levantar para desembarcar.

Lewandowski faz parte da ala garantista do STF e, por isso, tem a simpatia de militantes de esquerda que sempre protestaram contra os processos e a prisão de Lula na Lava Jato. Curiosamente, porém, sua última decisão foi benéfica para Bolsonaro, pois ele arquivou pedido de investigação do futuro ex-presidente devido aos atos políticos promovidos por ele no último feriado de 7 de Setembro.

Ao ser aplaudido, o ministro, que viajou com a esposa, teria agradecido e acenado aos passageiros. Situação bem diferente de um evento ocorrido em dezembro de 2018, quando o magistrado foi assediado por um passageiro e o ameaçou com prisão.

Ministro Lewandowski chama PF em avião e ameaça prender jovem que chamou STF de Vergonha. Vídeo está no nosso Facebook da Coluna Esplanada. Voo decolou 10h de SP para Brasilia. pic.twitter.com/AXuMcDEOAq

— Coluna Esplanada (@colunaesplanada) December 4, 2018