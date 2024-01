Ministro pede que lista de espionados pela Abin seja divulgada

Segundo investigação da PF, a agência teria espionado autoridades ilegalmente durante o governo Bolsonaro

O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, pediu em seu perfil no X (ex- Twitter) nesta 6ª feira (26.jan.2024) que a lista com os nomes dos perfis que eram monitorados pela Abin (Agência Brasileira de Inteligência) seja divulgada. A operação da PF na 5ª feira (25.jan) faz parte de um inquérito que apura suposta espionagem ilegal realizada pela agência durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A suspeita é de que a Abin tenha rastreado centenas de celulares de quem frequentava o STF (Supremo Tribunal Federal), como funcionários do tribunal, advogados, policiais, jornalistas e os próprios ministros durante meses. A investigação teria identificado 33.000 acessos de localização telefônica. Na época, a Abin era chefiada pelo deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ).

