Petrobras não vai recomprar ativos vendidos por Bolsonaro, diz Prates

Jean Paul Prates 8.mar.2024 (sexta-feira) – 18h30



O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, disse nesta 6ª feira (8.mar.2024) que a companhia não cogita recomprar ativos vendidos durante o programa de desinvestimento da companhia. Em teleconferência com investidores da petroleira, Prates declarou que a “renacionalização de ativos” não está nos planos da atual gestão da empresa.

“’Renacionalização de ativos’ não faz parte do nosso vocabulário. Olhamos para qualquer um desses ativos como ativos de negócios. E se tiver de ter maioria por questão estratégica, teremos. Se não for o caso, não teremos. Se não for do interesse da Petrobras, não faremos proposta ou abordagem qualquer. Não estamos aqui para renacionalizar, reestatizar, nada disso”, disse Prates.

Apesar de afastar o interesse na retomada desses ativos, Prates declarou que a negociação para reaver influência na refinaria de Mataripe (BA), vendida em 2021, segue firme. Contudo, o presidente da estatal destacou que a iniciativa de aproximar a Petrobras da refinaria partiu da própria compradora da instalação.

Em fevereiro, Prates postou nas redes sociais que a estatal deve concluir as negociações com o fundo árabe Mubadala Capital para retomar a participação acionária em Mataripe no 1º semestre de 2024. Não foi especificado como deve ficar a organização acionária dessa eventual volta da Petrobras à Bahia.

A refinaria de Mataripe (antiga Refinaria Landulpho Alves) foi comprada da Petrobras pelo grupo Mubadala em 2021, por US$ 1,65 bilhão (R$ 8,03 bilhões pelo câmbio atual). A empresa de investimentos de Abu Dhabi pertence à família real dos Emirados Árabes Unidos.

DESINVESTIMENTO Durante os governos dos ex-presidentes Michel Temer e Jair Bolsonaro (PL), a Petrobras seguiu firme seu planejamento de venda de ativos no refino e na distribuição para se concentrar na exploração e produção de petróleo. De 2016 a 2022, a petroleira se desfez da BR Distribuidora, braço da estatal na distribuição de combustíveis, e de 3 refinarias.

Com a volta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Planalto em 2023, a expectativa do mercado era de que a Petrobras encerrasse esse programa de desinvestimentos e fizesse algum esforço para reaver alguns dos ativos privatizados.

Apenas a 1ª hipótese se confirmou. Em setembro de 2023, a Petrobras informou ao mercado que encerrou todos os processos de desinvestimento que ainda não haviam atingido a etapa de assinatura de contratos de venda. Com a fala de Prates nesta 6ª feira, a hipótese de que uma gestão petista vai lutar para recomprar esses ativos pode ser dada como encerrada.