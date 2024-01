Mioto sobre críticas ao corpo: “Você pode ouvir de olho fechado”

“Eu não sofro com isso [pressão estética], porque eu sei que todo mundo que tem a vida pública está sujeito a passar por essas coisas de visual”, declarou, em entrevista à Quem. “Desde muito cedo na carreira, eu já fiquei despreocupado e sempre pensei que música você pode ouvir de olho fechado. Então, nunca prestei muita atenção nisso”, completou.

Ana-Castela-Gustavo-Mioto-sem-camisa-3

Gustavo Mioto foi flagrado em Angra dos Reis ao lado da namorada, Ana Castela Dilson Silva/AgNews

Ana-Castela-Gustavo-Mioto-sem-camisa-2

Muitas pessoas falaram do físico do cantor Dilson Silva/AgNews

Ana-Castela-Gustavo-Mioto-sem-camisa-1

Que aproveitou para brincar com a situação nas redes sociais Dilson Silva/AgNews

Gustavo Mioto aproveitou as redes sociais para falar um pouco mais sobre o seu dia em Angra dos Reis, ao lado de Ana Castela. Além de revelar que está vivendo um momento feliz, o cantor sertanejo comentou sobre a repercussão dos cliques.

“Um pouco do meu dia: vim embora de Angra pra ir pros shows, mas foi muito gostoso lá. Passei no interior pra comer comida de vó, Graças a Deus!”, relatou o sertanejo.

Na sequência, ele brincou sobre a repercussão das imagens sem camisa. “E a galera viu uma foto minha sem camisa e descobriu que existem pessoas que não tem [barriga] tanquinho… Doidera! Que dia!”, completou o namorado de Ana Castela.

Gustavo Mioto fala sobre relação com Ana Castela Ana Castela e Gustavo Mioto anunciaram o fim do namoro na última segunda-feira (15/1). Em entrevista a Leo Dias, o cantor falou sobre o relacionamento, explicou que seguirá cantando Fronteira, feat. com a “boiadeira”, e criticou a romantização do envolvimento.

“Eu estou bem. É, ninguém termina um relacionamento e fica feliz, né? Houve muita conversa entre nós e ao contrário do que estão dizendo, eu não posto indireta pois vou na pessoa, se tiver algo mais a falar, e falava. Não curto post para atingir alguém”, comentou.

Sobre as supostas indiretas, Mioto explicou que já não tem mais idade para isso. “Eu salvo e curto muitos pensamentos diariamente para me ajudar a compor e me fazer bem. Já passei da idade de mandar indiretas”, declarou.

Na sequência, ele criticou a romantização do antigo namoro com Ana Castela. “Pedi para a galera não achar que tudo é perfeito. Quanto mais vocês acharem que o mundo é a Disney, mais a gente sofre na hora de mudar o rumo de duas pessoas. Eu acho que a galera tem que ter mais cuidado”, completou.

Ao ser questionado sobre se cantaria Fronteira, que conta com parceria de Ana Castela, o cantor relembrou que eles não terminaram brigados. “Cara, a gente não brigou, né? Nós não somos inimigos. Nosso término foi na paz”, completou.